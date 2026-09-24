مصر.. تراجع كبير في معدل المواليد

خبرني - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع معدل الإنجاب في البلاد إلى 2.33 طفل لكل سيدة، مقابل 2.85 طفل في مسح 2021، بانخفاض نحو 18.2%.

وتأتي هذه النتائج بعد سنوات من العمل الحكومي على خفض معدل المواليد وتشجيع الأسر على الاكتفاء بعدد محدود من الأبناء، بداعي أن أن المعدلات العالية للغاية تلتهم أي جهود تنموية.



وقال وزير الصحة خالد عبدالغفار، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن انخفاض معدل الإنجاب يمثل أحد المؤشرات التي تساعد على قياس ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وشدد على أهمية مواصلة العمل في مجالات تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية، والاستفادة من نتائج المسح الجديد في تحديد الفجوات الصحية والسكانية وتوجيه التدخلات إليها بصورة أكثر دقة.

فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكرم الجوهري، أهمية نتائج المسح في رصد التطورات السكانية والصحية وتوجيه السياسات والبرامج، موضحا أن المسح يوفر صورة محدثة عن صحة الأسرة المصرية، بما يشمل معدلات الإنجاب وصحة المرأة والطفل واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتغذية.

بدوره أوضح وزير التخطيط أحمد رستم أن البيانات الإحصائية تمثل موردا استراتيجيا تعتمد عليه الدولة في إعداد خطط التنمية وتحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات وقياس أثر السياسات والبرامج.

ويوم السبت الماضي سجل عدد سكان مصر بالداخل 109 ملايين و540 ألفا و965 نسمة، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفع أعداد السكان داخل مصر بمليون نسمة خلال 262 يوما فقط، مقارنة بمستوياتها في بداية يناير 2026، متجاوزا حاجز 109.5 مليون نسمة خلال سبتمبر الجاري.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد سكان مصر بنحو 95 مليون نسمة خلال قرن، بعدما زاد 22.5 مليون نسمة في الفترة بين عامي 1927 و1976، بينما شهدت السنوات الخمسون الأخيرة زيادة قدرها 72.4 مليون نسمة، من عام 1976 حتى عام 2026.