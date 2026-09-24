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الرئيس الصيني يصل أميركا تمهيدا لقمة مرتقبة مع ترمب

  • 24 أيلول 2026
  • 01:45
الرئيس الصيني يصل أميركا تمهيدا لقمة مرتقبة مع ترمب

خبرني - حطّت طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة الأربعاء قبيل قمة مرتقبة بشدة مع الرئيس دونالد ترمب الذي كان في استقبال نظيره في المطار.

وقد هبطت طائرة شي في قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند قرب واشنطن، في مستهل زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام يخصّه خلالها ترمب بمراسم احتفالية وبروتوكولية زاخرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قال إن الرئيسين سيجريان "تبادلا معمقا لوجهات النظر بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بالعلاقات الصينية الأميركية والسلام والتنمية العالميين".

وأضاف أن الصين "ستعمل مع الولايات المتحدة على إثراء جوهر علاقة الاستقرار الإستراتيجي البناء بين البلدين، وتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل مناسب".

وأعلنت واشنطن أن رئيسي أكبر اقتصادين في العالم سيلتقيان في محاولة لخفض التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا والقضايا الإستراتيجية.

وكان نائب الرئيس الصيني في استقبال ترمب لدى وصوله إلى بكين في زيارة دولة خلال أيار الماضي.

وقال ترمب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأحد: "سأناقش معه كل شيء تقريبا".

وتأتي الزيارة في وقت تشكل الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين مصدر قلق دولي، بالتزامن مع تصاعد التوترات بشأن تايوان.

وعلى الرغم من التزام البلدين هدنة جمركية لنحو عام، لم يتوصلا بعد إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم التجارية.

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