نتنياهو يقلّص زيارته إلى نيويورك بسبب تحذيرات أمنية

خبرني - أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين عقدوا اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأوصوه بتقليص فترة مكوثه في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية تحذيرات أمنية عُرضت عليه بشأن الرحلة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، من المقرر أن يغادر نتنياهو إسرائيل مساء الأربعاء متوجها إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يصل صباح الخميس ويعود إلى إسرائيل مساء اليوم نفسه، ومن ثم لن يمكث في نيويورك حتى ليلة واحدة.



ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية، من بينها جهات أمنية، أن القرار اتُّخذ على خلفية اعتبارات أمنية.

وأضافت أن عددا من كبار المسؤولين الأمنيين عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات عدة لبحث الموضوع، شارك نتنياهو في بعضها، حيث عُرض خلال المداولات التقييم الاستخباري الذي تضمن تحذيرات أمنية.

ووفق المصادر التي نقلت عنها القناة، كانت التوصية المقدمة إلى نتنياهو هي عدم تمديد فترة مكوثه في الولايات المتحدة.

تدابير وتحقيقات

وفي السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أن شرطة نيويورك وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يحققان في واقعة رصد ثلاثة أشخاص خرجوا زحفا من فتحة صرف صحي بالقرب من الفندق الذي سيقيم فيه نتنياهو خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر، فر الأشخاص الثلاثة من أحد أنفاق الصرف الصحي في منطقة ميدتاون بمانهاتن، بالقرب من بارك أفنيو، مستخدمين مركبتين منفصلتين، ولم تُجرَ أي اعتقالات حتى الآن.

وقالت المصادر إن شرطة نيويورك وجهاز الخدمة السرية الأمريكي يراجعان تسجيلات مصورة، وبيانات قارئات لوحات السيارات، وأدوات أخرى في محاولة لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص.

وكانت تقارير إسرائيلية أخرى قد أفادت بأن زيارة نتنياهو استدعت تدابير أمنية ولوجيستية غير معتادة، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طائرة نتنياهو لن تهبط في مطار جون كينيدي بنيويورك، خشية إصدار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أمرا بإقلاع الطائرة فورا دون انتظار عودته.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الطائرة ستلجأ بدلا من ذلك إلى الهبوط في قاعدة عسكرية بولاية نيوجرسي أو في مطار نيوآرك، وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤكدة قرار نتنياهو تقليص مدة الزيارة وعدم المبيت في نيويورك خشية المظاهرات المناهضة له.

ممداني يلاحق نتنياهو

وفي وقت سابق، شن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني هجوما حادا على نتنياهو، واصفا إياه بـ"مجرم حرب" و"مهندس الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، ليرد عليه الأخير بقوله "عار عليك"، وذلك قبل توجهه إلى المدينة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح ممداني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن موقفه من نتنياهو يستند إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، متسائلا عن سبب استثنائه من "المساءلة" بموجب أحكام القانون الدولي، "ما دامت المحكمة أقرت ارتكابه انتهاكات له".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.

وأوضح عمدة نيويورك في الوقت نفسه أن السلطات المحلية في المدينة لا تملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو، وذلك بعد تعهد سابق خلال حملته الانتخابية بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي حال وصوله.

وكان ممداني قد أعلن في يوليو/تموز الماضي أن إدارته بحثت السبل القانونية المتاحة لتنفيذ المذكرة، قبل أن تخلص إلى غياب السلطة القانونية المباشرة لإنفاذها، داعيا الحكومة الفدرالية الأمريكية إلى الاضطلاع بهذه المسؤولية.