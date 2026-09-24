%38,02 نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ليل الأربعاء- الخميس، أن عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب اختتمت، في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مسجلة نسبة مشاركة وطنية بلغت 38,02%.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام مغربية، إن الاقتراع جرى في ظروف عادية، باستثناء حالات محدودة.

وأضافت أن عملية الفرز وإحصاء الأصوات بدأت فور إغلاق مكاتب التصويت، بحضور ممثلي لوائح الترشيح.

وصوّت المغاربة الأربعاء لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام إذ تنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائبا. وتعد نسبة المشاركة، خصوصا لدى الشباب، من أبرز مؤشرات هذه الانتخابات.

وتوافد بضعة ناخبين على مكتب للتصويت في وسط العاصمة بعيد فتحه.

وسيعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز، ليُكلف بتشكيل حكومة.

ويمنح الدستور الذي أقرّ عام 2011، سلطات واسعة للبرلمان والحكومة إلا أن القرارات الإستراتيجية تبقى بين يدي العاهل المغربي الذي يعطي أيضا توجيهاته في جل السياسات العمومية.

وطغت قضايا القدرة الشرائية والتفاوتات الاجتماعية وبطالة الشباب على الحملة الانتخابية