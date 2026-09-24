طرابزون يتوعد بملاحقة مستغلي محمد صلاح

خبرني - توعد نادي طرابزون سبور التركي بملاحقة كل من يستغل اسم وصورة لاعبه المصري الجديد محمد صلاح لأغراض تجارية دون إذن رسمي.

وذكر النادي التركي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة ضد استخدام اسم وصور صلاح بقميص طرابزون سبور من قبل بعض الشركات لأغراض تجارية دون إذن.



وأوضح النادي "العنابي والأزرق" أن انتقال صلاح إلى صفوفه أثار حماساً كبيراً في الأوساط الرياضية وحول العالم، مشيراً إلى أنه رصد قيام بعض الشركات بتنظيم حملات إعلانية وتجارية باستخدام اسمه وصورته بقميص الفريق، مؤكداً أن ارتداء اللاعب للقميص لا يمنح أي طرف ثالث الحق في استغلال اسمه وصورته تجارياً.

وشدد على أن استخدام صور صلاح في الترويج للمنتجات والخدمات، وخلق انطباع بوجود تعاون تجاري أو موافقة رسمية، وتحقيق مكاسب من القيمة التسويقية وصورة النادي، هي أمور غير مقبولة قانوناً.



وأضاف: إن مثل هذه الاستخدامات تنتهك حقوق اللاعب الشخصية وحقوق صورته، بالإضافة إلى حقوق العلامة التجارية والسمعة التجارية والقيم الاقتصادية للنادي. يتم توثيق كافة الإعلانات المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. فحب كرة القدم وتشجيع النادي لا يبرر الاستخدام غير المصرح به للحقوق المحمية قانوناً لأغراض تجارية.