الشرع يدوّن آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة

خبرني - دوّن الرئيس السوري أحمد الشرع - الأربعاء- آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب الشرع في سجل الزوار الآية 105 من سورة التوبة، وفيها "وقل اعملوا فسيرى اللهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون".

وألقى الشرع -الأربعاء- كلمة أمام الجمعية العامة، ركز فيها على جهود توحيد سورية وبدء مرحلة النهوض، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الماضي.

ويشارك الرئيس السوري في الحدث الأممي رفقة وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ومسؤولين آخرين.

ويقود الشرع سورية وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلّفتها الحرب التي امتدت نحو 14 عاما في البلاد.