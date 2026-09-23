أفضل 6 مواقع لمعرفة مواقيت الصلاة أونلاين بدون تثبيت

كتب: خالد موسى



يُعد Muslim and Quran بوابة إسلامية شاملة أكثر من كونه مجرد أداة سريعة. فهو يضم مواقيت الصلاة، لكنه يحتوي أيضاً على أكثر من ستين مجلداً في التفسير، وثلاث عشرة مجموعة من كتب الحديث، وحاسبة للزكاة، وبث مباشر من الحرمين الشريفين.

أفضل 6 مواقع مجانية لمواقيت الصلاة تعمل في متصفحك (2026)

هناك أسباب أكثر مما تظن تدفعك لطلب ذلك عبر المتصفح مباشرة. قد يكون هاتفك جديداً ولم تقم بتهيئته بعد، أو أن الهاتف ليس ملكك من الأساس. أو ربما تكون جالساً أمام كمبيوتر العمل حيث تثبيت البرامج يحتاج إذناً من شخص آخر، أو ببساطة نفدت مساحة التخزين لديك ولن تحذف صورك لتوفير مساحة لجدول مواقيت الصلاة. تقدم المواقع الستة أدناه الحل مباشرة من صفحة ويب، دون تحميل أي شيء ودون الحاجة لتسجيل الدخول. يتصدر تطبيق IbadahApp هذه القائمة لأنه يجيب على سؤالين في شاشة واحدة بدلاً من سؤال واحد، وبقية المواقع مرتبة بحسب الميزة الأفضل التي يتفوق بها كل موقع.

1. IbadahApp

لا حاجة لأي تثبيت، ولا وجود لأي حساب. تكتب العنوان، وتفتح الصفحة، لتجد أوقات الصلوات الخمس لليوم أمامك مباشرة — وهذا كل ما في الأمر. يبرز هذا الحل أكثر في الحالات التي جعلتك تبحث عنه: فالجهاز المستعار لن يحتفظ بأي من معلوماتك، وكمبيوتر العمل لا يطلب موافقة مسؤول النظام لفتح صفحة ويب، والهاتف الذي نفدت مساحته لن يُطلب منه توفير أي مساحة. وعندما تنتهي، تغلق علامة التبويب ولا يتبقى أي أثر. كما أن الرابط نفسه سيعمل على الجهاز التالي الذي تستخدمه، وهو أمر لا يقدّره الناس كفاية؛ إذ لا داعي لتكرار خطوات الإعداد لأنه لم يكن هناك إعداد أصلاً. والأمر نفسه ينطبق على صفحة اتجاه القبلة — صفحة أخرى على العنوان نفسه، لا تطلب منك الموافقة على شيء قبل أن تعمل.

والفارق الأكثر فائدة هنا هو ما يظهر معك في نفس الشاشة. فمواقيت الصلاة واتجاه القبلة متاحان معاً عليها، وهو ما لا يقدمه أي موقع آخر تقريباً في هذه الفئة؛ فمعظم المواقع على المتصفح تكتفي بمهمة واحدة، وللحصول على الميزتين معاً عليك فتح صفحة ثانية من مزود آخر والاعتماد على مجموعتين مختلفتين من الأرقام. أما هنا فالاتجاه يظهر مباشرة بجوار المواقيت. وهذا يوفر عليك نصف الخطوات خاصة عند استخدام هاتف مستعار: رابط واحد، وموافقة واحدة على تحديد الموقع، وتحصل على الإجابتين معاً. كما يعفيك ذلك من التساؤل عما إذا كانت أرقام الموقع الثاني تتطابق مع الأول، قبل خمس دقائق فقط من أذان العصر.

والبوصلة الموجودة في الصفحة تعمل بشكل مباشر أيضاً. ويستحق هذا الأمر التمييز عن الفكرة العامة لـ "موقع يوفر ميزة القبلة"، لأن الكثير منها يعطيك رسماً ثابتاً بزاوية محددة ويترك المهمة الصعبة — وهي تحديد تلك الزاوية داخل الغرفة — عليك أنت. يتحرك السهم في IbadahApp: أدوات إسلامية للعبادة مع حركتك ويؤكد لك وصولك للاتجاه الصحيح، مع عرض زاوية البوصلة وخط الخريطة بجوارها في حال لم تكن مستشعرات الهاتف دقيقة — وهو أمر محتمل جداً على هاتف مستعار لم تقم بضبط معايرته بنفسك.

2. IslamicFinder

يعمل موقع IslamicFinder في هذا المجال لفترة أطول من أي موقع آخر تقريباً، ويعتمد على التوسع الشامل: صفحات جاهزة لعدد هائل من البلدان والمدن، حتى أن الأماكن غير المعروفة غالباً ما تكون موجودة بالفعل دون الحاجة لحسابها في نفس اللحظة. وإلى جانب مواقيت الصلاة، يتيح الموقع تحديد القبلة، وتقويماً هجرياً، وقسماً خاصاً بالقرآن الكريم.

يُنصح بالتوجه إليه إذا كانت مدينتك صغيرة أو تُكتب بعدة طرق مختلفة — فاحتمالية العثور على صفحة جاهزة لها أفضل هنا من أي خيار آخر في هذه القائمة. لكن العيب يكمن في الإعلانات الكثيفة والمزعجة؛ إذ يشير المستخدمون إلى ظهور إعلانات بملء الشاشة أثناء قراءة الأدعية، وهو وقت غير مناسب تماماً لمثل هذا الأمر. ومع الاتصال البطيء بالإنترنت، يظهر هذا العبء وثقل التصفح حتى قبل أن تظهر المواقيت نفسها.

3. QuranTime

يعمل QuranTime عبر المتصفح بالطريقة نفسها، ويفتح مباشرة على موعد الصلاة القادمة مع عد تنازلي واتجاه القبلة في الشاشة الرئيسية الأولى. ومع ذلك، يتوسع الموقع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير: فمحول التاريخ الهجري، والقرآن الكريم، وأذكار الصباح والمساء متوفرة بالكامل عليه، مما يجعله وجهة تقضي فيها بضع دقائق بدلاً من كونه مجرد صفحة للبحث السريع.

هذا الشمول هو السبب الرئيسي لاختياره بدلاً من أدوات الاستعلام المحدودة. فإذا كان كل ما تريده حقاً هو معرفة الوقت، فإن أي أداة هنا ستفي بالغرض — ولكن إذا كنت معتاداً على قراءة بضع آيات بعد ذلك، أو تريد معرفة تاريخ اليوم الهجري لأمر تكتبه، فإن إنجاز كل ذلك في موقع واحد أفضل بكثير من حفظ ثلاثة روابط مختلفة. وهو الخيار الأكثر اكتمالاً بين المواقع الستة المعتمدة كلياً على المتصفح.

التفصيلة التي تثبت فائدتها الحقيقية هي الوضع الليلي. فهذه قائمة بأدوات تفتحها في المتصفح، ومعظم الزيارات للمتصفح في وقت غير مناسب تكون عند صلاة الفجر — حيث تكون نصف مستيقظ، والغرفة مظلمة، وتكون الشاشة البيضاء بسطوعها الكامل مزعجة للغاية. يعمل QuranTime على تعتيم نفسه تلقائياً لتفادي ذلك، وهو أمر قد يبدو شكلياً حتى يأتي الصباح وتجد نفسك ممتناً له. ميزة صغيرة لكن فائدتها تتكرر يومياً.

4. My Islam

تطور My Islam انطلاقاً من موقع محتوى متخصص، ويظهر ذلك جلياً في الاهتمام الكبير بصفحة القبلة، والتي توفر ثلاث طرق لتحديد الاتجاه: عرض عبر الواقع المعزز، وبوصلة عادية، وطريقة مخصصة للأجهزة المكتبية لا تحتاج إلى نظام GPS. ويعمل المشروع بالكامل بدون إعلانات، بفضل تبرعات القراء.

دعم أجهزة الكمبيوتر المكتبية هو سبب وجوده هنا. فمعظم الأدوات في هذه الفئة تفترض ضمناً أنك تستخدم هاتفاً، واللابتوب لا يحتوي على بوصلة مغناطيسية ولا يحدد في العادة موقعك بدقة — لذا فإن خيار العمل بدون نظام GPS هو الذي يؤدي الغرض فعلياً أثناء جلوسك على المكتب. في المقابل، يُعتبر هذا الموقع منصة أصغر حجماً مقارنة بالأسماء المذكورة أعلاه، كما أن تغطيته لمواقيت الصلاة في المدن ليست شاملة — فهو ممتاز للعواصم، لكنه أقل دقة بالنسبة للمدن الصغيرة.

5. Aladhan.com

يواصل Aladhan.com توفير هذه البيانات بهدوء منذ سنوات كمشروع غير ربحي، وهو خالٍ تماماً من الإعلانات. يعمل البحث فيه من خلال الإحداثيات، أو باختيار المدينة، أو كتابة العنوان نصياً، كما يمنحك تقويماً شهرياً بكل سهولة تماماً مثل عرضه لمواقيت يوم واحد.

اختر هذا الموقع عندما تحتاج إلى معلومة واضحة ومباشرة دون أي عناصر أخرى في الصفحة تشتت انتباهك — فهو وبفارق كبير الأكثر تنظيماً وبساطة من بين المواقع الستة. والمقابل هنا هو نقص بعض الميزات: فلا توجد بوصلة لتحديد القبلة إطلاقاً، مما يجعلك مضطراً للبحث عن الاتجاه بمهمة منفصلة وأداة أخرى — وهو تماماً التبويب الإضافي الذي صُمم الخيار الأول في هذا المقال ليغنيك عن فتحه. ومن الجيد معرفة ذلك إذا كنت عادةً بحاجة إلى الاثنين معاً.

6. Muslim and Quran

يُعد Muslim and Quran بوابة إسلامية شاملة أكثر من كونه مجرد أداة سريعة. فهو يضم مواقيت الصلاة، لكنه يحتوي أيضاً على أكثر من ستين مجلداً في التفسير، وثلاثة عشر مجموعة من كتب الحديث، وحاسبة للزكاة، وبث مباشر من الحرمين الشريفين.

يناسب الموقع جلسات القراءة والاطلاع أكثر من الفحص السريع: فإذا كنت بصدد الجلوس للبحث في مسألة ما بتأنٍ، سيكون وجود التفسير والمواقيت في نفس المكان أمراً مريحاً للغاية. أما بالنسبة للاستخدام الذي يتناوله هذا المقال — كأن تقف في ممر حاملاً هاتفاً استعرته وتريد فقط معرفة موعد صلاة العصر — فإن الصفحة تتضمن تفاصيل كثيرة جداً لتحميل رقم واحد، ومع ضعف شبكة الاتصال ستشعر بثقل تحميل كل عنصر فيها.

أي واحد منها يجب أن تفتح؟

إذا كنت تريد معرفة الوقت واتجاه القبلة من موقع واحد، فابدأ بأول خيار في القائمة. فالحصول على الأمرين معاً في شاشة واحدة عبر المتصفح أمر نادر وأقل توفراً مما ينبغي، وهو السبب الرئيسي لتفضيل واحدة من هذه الصفحات بدلاً من فتح موقعين.

وإذا كنت تحتاج فقط إلى المواقيت طوال الوقت وتريد صفحة بسيطة تؤدي الغرض دون تعقيد، فاختر أكثرها بساطة. لا إعلانات، ولا أقسام إضافية، ولا عناصر تضطر للتمرير لتجاوزها.

أما إذا كانت مدينتك صغيرة، فجرّب الموقع الأقدم والأوسع انتشاراً أولاً؛ فالشمول وتغطية المدن أهم من المظهر الأنيق عندما يعجز البديل الآخر عن تحديد مكانك — فقط كن مستعداً لرؤية الإعلانات التي تمول استمراره.