توضيح رسمي بخصوص اشتراط فحص لياقة بدنية لتجديد رخص القيادة

خبرني - أوضح مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، أن ما يتم تداوله حول وجود توجه لفرض فحص للياقة البدنية كشرط لتجديد رخص القيادة غير دقيق.



وقال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الفحص المطلوب هو الفحص الطبي المعتاد المعتمد بموجب التعليمات والتشريعات النافذة، وهو "فحص اللياقة الصحية"، وليس اختبارا للياقة البدنية أو فحصا يتطلب الحركة وفحص قدرة السائق على استخدام أطرافه.



وأضاف أن الفحص الطبي يركز على المعايير الصحية الأساسية اللازمة للتأكد من أهلية السائق للقيادة، ومن بينها فحص النظر والفحوصات الطبية المقررة وفقا للتعليمات المعمول بها.

