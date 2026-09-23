النفط يصعد إلى 2% مع تعهد رئيس إيران بعدم الاستسلام

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 2% للبرميل، الأربعاء، وسط تداولات متقلبة، حيث قيم المتداولون تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعدم الاستسلام، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إمكانية "إبادة" إيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.84 دولار، أو 1.85%، لتصل إلى 101.09 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 69 سنتا، أو 0.76% مسجلة 91.21 دولارا.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، صرح بزشكيان في خطاب ألقاه الأربعاء بأن طهران لن تستسلم للولايات المتحدة، لكنها لا تزال تؤمن بالدبلوماسية. واستغل ترامب خطابه الثلاثاء أمام الجمعية العامة لتوجيه تهديده.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران تدرس رد الولايات المتحدة على اقتراحها بإنهاء الأعمال العدائية، رغم وجود خلافات عديدة.

وأضاف المسؤول أن محادثات غير مباشرة جرت الثلاثاء تناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

وفي وقت سابق من الأربعاء، صرّح محسن رضائي، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، بأن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه ما لم تُلبَّى شروط إيران.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "يستمد خام برنت دعمه من ارتفاع أسعار الديزل وسط مخاوف متجددة من احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا على صادرات الديزل".

في الوقت نفسه، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 3 ملايين برميل لتصل إلى 426.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أيلول. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 641 ألف برميل.