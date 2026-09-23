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أعمال مرورية ليلية على شارع الاستقلال لمدة 3 أيام

  • 23 أيلول 2026
  • 22:44
أعمال مرورية ليلية على شارع الاستقلال لمدة 3 أيام

خبرني - تبدأ أمانة عمّان الكبرى، مساء اليوم، تنفيذ أعمال تحسينات مرورية على شارع الاستقلال، ضمن المقطع الواقع بين الاستقلال مول ومستشفى الاستقلال، وذلك في إطار خطتها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق.

وتشمل المرحلة الأولى من الأعمال إزالة الجزيرة الوسطية والعوائق القائمة ضمن المقطع، بما يسهم في إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية المركبات، ورفع كفاءة استغلال الطريق.

وستُنفذ الأعمال خلال الفترات المسائية والليلية على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، بهدف الحد من تأثيرها على الحركة المرورية، لا سيما خلال ساعات الذروة، وضمان إنجازها بكفاءة وسرعة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود أمانة عمّان المستمرة لمعالجة الاختناقات المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، من خلال تنفيذ حلول هندسية ومرورية تستند إلى دراسة واقع الحركة واحتياجات مستخدمي الطريق.

وتهيب أمانة عمّان بمستخدمي شارع الاستقلال توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات كوادر الأمانة أثناء تنفيذ الأعمال، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تحسين مستوى الخدمة المرورية وتعزيز انسيابية الحركة على الشارع.

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