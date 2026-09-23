5 مهام لا تستخدم فيهم تشات جي بي تي أبداً

خبرني - تتزايد قائمة الأشخاص الذين وقعوا في مشكلات بسبب إدخال معلومات حساسة أو الاعتماد على تشات جي بي تي في أمور لا ينبغي أن يتولاها روبوت محادثة.

وتشمل هذه القائمة مهندسين في "سامسونغ"، والمدير بالإنابة لوكالة الدفاع السيبراني الأميركية، وأشخاصًا تولوا الدفاع عن أنفسهم في قضايا قضائية وقدموا للمحاكم استشهادات بأحكام لا وجود لها، ورجلًا استبدل ملح الطعام ببروميد الصوديوم بعد أن سأل تشات جي بي تي عن كيفية تقليل الملح في نظامه الغذائي.

حتى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أقر بأن المعلومات التي يشاركها المستخدمون مع تشات جي بي تي لا تتمتع بالحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها المحادثات مع بعض المتخصصين.

وخلال حديثه مع مقدم البودكاست ثيو فون في يوليو 2025، أشار ألتمان إلى إمكانية إجبار المحاكم شركة OpenAI على تسليم محادثات المستخدمين، واصفًا الوضع بأنه "سيئ للغاية".

فعندما تخبر طبيبًا أو محاميًا أو معالجًا نفسيًا بمعلومات خاصة، توجد في بعض الحالات حماية قانونية للمحادثة بين الطرفين.



أما إدخال المعلومات نفسها إلى تشات جي بي تي فينشئ سجلًا رقميًا قد يخضع للوصول أو الكشف في ظروف معينة، بحسب تقرير نشره موقع "engadget" واطلعت عليه "العربية Business".

وقد شهدت الأشهر الـ 18 الماضية أمثلة على وصول محادثات تشات جي بي تي إلى جهات أخرى، سواء عبر أوامر قضائية أو عمليات مشاركة أو ظهور بعض المحادثات في نتائج "غوغل".

وبالطبع، يمكن أن يكون روبوت المحادثة أداة مفيدة للبحث، بشرط التحقق من المعلومات والمراجع، كما يمكن استخدامه في البرمجة وشرح المفاهيم وصياغة المسودات.

لكن هناك مجالات قد يؤدي فيها الاعتماد عليه إلى مخاطر كبيرة بالنسبة إلى أكثر من 900 مليون مستخدم أسبوعيًا.

وفيما يلي خمسة استخدامات ينبغي تجنبها عند التعامل مع تشات جي بي تي أو أي روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي:

1. لا تستخدمه للحصول على استشارات قانونية

يدير الباحث في القانون وعلوم البيانات داميان شارلوتان قاعدة بيانات عامة سجلت حتى الآن أكثر من 2000 قرار قضائي حول العالم تأثرت بالاعتماد على تشات جي بي تي.

وتتعلق هذه الحالات بقيام قضاة باكتشاف استشهادات أو اقتباسات أو حجج قانونية اختلقها الذكاء الاصطناعي في المذكرات المقدمة إلى المحاكم.

ولا يقتصر الأمر على الأشخاص الذين يتولون الدفاع عن أنفسهم. فعلى الرغم من تصدرهم القائمة بـ 1175 حالة وقت إعداد التقرير، يأتي المحامون في المرتبة التالية بـ 815 حالة.

وبدأت بعض المحاكم في فرض غرامات كبيرة، وصلت في عدد متزايد من القضايا إلى آلاف الدولارات، على خلفية استخدام مراجع أو معلومات قانونية غير حقيقية.

ورغم أن الولايات المتحدة تمثل العدد الأكبر من الحالات المسجلة في قاعدة البيانات، فقد اكتشف قضاة في بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وإسبانيا السلوك نفسه.

وعندما جرى تحديد الأداة المستخدمة في هذه الحالات، كان تشات جي بي تي أكثر الأدوات التي جرى ذكرها.

وتناولت "OpenAI" هذه المشكلة في أكتوبر 2025، عندما حدّثت سياسات استخدام تشات جي بي تي، وأصبحت تحظر استخدام خدماتها للحصول على نصائح مخصصة تتطلب ترخيصًا ما لم يشارك متخصص مرخص في العملية.

ولا تكمن المشكلة في الاستشهادات الوهمية فقط، إذ إن محادثات تشات جي بي تي لا تتمتع بامتياز السرية القانونية الذي يحمي بعض الاتصالات بين المحامي وموكله.

لذلك، قد تصبح المعلومات التي يكتبها المستخدم حول نزاع قانوني قائم قابلة للوصول إليها ضمن إجراءات التقاضي والاكتشاف القانوني، وفقًا للظروف والقانون المعمول به.

يمكن استخدام تشات جي بي تي لفهم مفاهيم عامة، مثل معنى الضرر التقصيري في القانون، لكن الأسئلة التفصيلية المتعلقة بقضية شخصية ينبغي مناقشتها مع محامٍ حقيقي.

2. لا تستخدمه كمعالج نفسي أو مستشار

قدّرت "OpenAI" العام الماضي أن نحو 0.15% من المستخدمين النشطين أسبوعيًا لتشات جي بي تي يجرون محادثات تتضمن مؤشرات صريحة على احتمال وجود تخطيط للانتحار.

وبالنظر إلى الحجم الهائل لقاعدة المستخدمين، يعني ذلك أكثر من مليون شخص أسبوعيًا، إلى جانب مئات الآلاف من المستخدمين الآخرين الذين تظهر في محادثاتهم مؤشرات مرتبطة بالذهان أو الهوس.

وقال ألتمان إن الشباب، على وجه الخصوص، يتعاملون مع تشات جي بي تي أحيانًا باعتباره معالجًا نفسيًا أو مدربًا للحياة، رغم عدم وجود الحماية القانونية نفسها التي تحيط عادة بالعلاقة مع متخصص بشري.

وفي أغسطس 2025، رفع والدا المراهق آدم راين، البالغ من العمر 16 عامًا، دعوى قضائية ضد "OpenAI" بتهمة التسبب في وفاة غير مشروعة، زاعمين أن تشات جي بي تي عزز الأفكار الانتحارية لدى ابنهما قبل وفاته.

ومنذ ذلك الحين، أعادت "OpenAI" تطوير طريقة استجابة تشات جي بي تي للأزمات بمشاركة أكثر من 170 متخصصًا في الرعاية السريرية.

كما أضافت الشركة أدوات للرقابة الأبوية، رغم استمرار شكوك بعض خبراء سلامة الأطفال بشأن استخدام تشات جي بي تي كأداة مخصصة للمراهقين.

وأظهرت أبحاث أن روبوتات المحادثة تميل أحيانًا إلى تعزيز معتقدات المستخدم من خلال تقديم إجابات متملقة أو مؤيدة له، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغذية أفكار وهمية بدلًا من تحديها.

على سبيل المثال، إذا وصف المستخدم خلافًا مع شريك حياته من وجهة نظره فقط، فإن النموذج سيعمل اعتمادًا على السياق الذي قدمه المستخدم، وقد ينتهي به الأمر إلى تقديم إجابة تؤكد وجهة نظره بدلًا من تقديم تقييم متوازن للموقف.

وبدأت بعض الهيئات التشريعية في التعامل مع هذه المخاوف؛ فقد أصدرت ولايات، من بينها إلينوي ونيفادا وماين، قوانين تمنع الذكاء الاصطناعي من تقديم العلاج النفسي أو اتخاذ قرارات علاجية.

3. لا تدخل معلومات العمل السرية

من المفترض أن يكون واضحًا أن تحميل مستندات العمل السرية إلى روبوت محادثة تابع لطرف ثالث فكرة سيئة، لكن عددًا من المستخدمين لا يدركون حجم المخاطر المرتبطة بذلك.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك مادهو غوتوموكالا، المدير السابق بالإنابة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية CISA، الذي حمّل أربعة مستندات تعاقدية على الأقل تحمل تصنيف "للاستخدام الرسمي فقط" إلى النسخة العامة من تشات جي بي تي في الصيف الماضي.

وأدى ذلك إلى إطلاق تنبيهات أمنية وفتح مراجعة من جانب وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

والأكثر إثارة للمفارقة أن تشات جي بي تي كان محظورًا على معظم موظفي الوزارة في ذلك الوقت، بينما طلب غوتوموكالا استثناءً خاصًا لاستخدامه.

وفي فبراير من هذا العام، طالب السيناتور تشاك غراسلي بتقديم معلومات حول البيانات التي ربما تعرضت للكشف، بينما جرى لاحقًا نقل غوتوموكالا إلى منصب آخر داخل وزارة الأمن الداخلي.

وفي مايو 2023، حظرت "سامسونغ" أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أجهزة الشركة، بعد أن قام مهندسون بإدخال شفرة مصدر داخلية إلى تشات جي بي تي.

وأشارت مذكرة داخلية رافقت القرار إلى أن البيانات المرسلة إلى هذه المنصات يتم تخزينها على خوادم خارجية يصعب استعادتها أو حذفها، وقد ينتهي بها الأمر إلى الكشف عنها لمستخدمين آخرين.

وفي الحسابات الشخصية، يمكن أيضًا استخدام المحادثات في تدريب نماذج جديدة ما لم يختر المستخدم إلغاء ذلك الخيار.

وحتى البيانات التي تم إلغاء استخدامها في التدريب تظل مخزنة وقابلة للتعرض للاختراق أو الخضوع لإجراءات قانونية.

لذلك، فإن إدخال بيانات العملاء أو أي معلومات تخضع لسياسات صاحب العمل أو لاتفاقيات عدم الإفصاح NDA في محادثة شخصية على تشات جي بي تي قد يؤدي إلى عواقب مهنية خطيرة، بل إن مذكرة "سامسونغ" حذرت من إمكانية الفصل من العمل.

4. لا تستخدمه للحصول على استشارات طبية

فرض تحديث سياسات "OpenAI" في أكتوبر 2025 قيودًا أيضًا على استخدام تشات جي بي تي للحصول على الاستشارات الطبية.

وتخضع بيانات المرضى في الولايات المتحدة لقواعد حماية مثل قانون HIPAA عندما تكون لدى الأطباء وشركات التأمين والجهات التي تعمل معها، لكن هذه الحماية لا تنطبق بالطريقة نفسها على "OpenAI".

وبالتالي، فإن المعلومات الصحية التي تتمتع بحماية قانونية داخل بوابة المريض أو أثناء التواصل المباشر بين الطبيب والمريض لا تتمتع بالضرورة بالحماية نفسها إذا تم إدخالها إلى تشات جي بي تي.

وفي يوليو، أفاد باحثون من جامعة نورث إيسترن بأن "OpenAI" شددت آليات تعامل تشات جي بي تي مع حالات الانتحار وإيذاء النفس، لكن هذه الإجراءات الوقائية لا تمتد بالدرجة نفسها إلى حالات أخرى.

ووجد الباحثون أن المحادثات المتعلقة باضطرابات الأكل والأرق وتعاطي المواد واضطراب ثنائي القطب لم تؤدِ دائمًا إلى تفعيل إجراءات الحماية، كما أن إخفاء المستخدم لنيته الحقيقية جعل أنظمة الحماية في جميع النماذج التي اختُبرت أكثر عرضة للفشل.

وفي حالة شديدة الغرابة، قضى رجل يبلغ من العمر 60 عامًا ثلاثة أسابيع في المستشفى العام الماضي بعدما سأل تشات جي بي تي عن كيفية تقليل الكلوريد في نظامه الغذائي.

وانتهى به الأمر مقتنعًا بأن بروميد الصوديوم، وهي مادة سامة ذات فترة نصف عمر طويلة، يمكن أن تكون بديلًا آمنًا لملح الطعام. فاشتراها عبر الإنترنت وتناولها لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يصل إلى قسم الطوارئ وهو مقتنع بأن جاره قام بتسميمه.

ولم يطلع الأطباء الذين عالجوا الرجل على محادثاته مع تشات جي بي تي، لكن عندما طرح الباحثون السؤال نفسه على روبوت المحادثة، اقترح بالفعل البروميد كبديل للكلوريد.

5. لا تدخل كلمات المرور أو أرقام الهوية أو بيانات الحسابات

كشفت مجلة "Fast Company" في يوليو الماضي عن وجود نحو 4500 محادثة مشتركة على الأقل مع تشات جي بي تي في نتائج بحث "غوغل".

وتضمنت هذه المحادثات تفاصيل عن الإدمان والإساءة ومشكلات الصحة النفسية، بدرجة كان من الممكن أن تسمح في بعض الحالات بالتعرف على أصحابها.

ووصلت هذه المحادثات إلى نتائج البحث بعدما قام المستخدمون بتفعيل خيار يجعل المحادثة قابلة للاكتشاف ضمن قائمة المشاركة، دون أن يدرك بعضهم على ما يبدو ما الذي يعنيه هذا الخيار.

وسارعت "OpenAI" إلى الاستجابة، فأوقفت الميزة خلال يوم واحد من نشر التقرير، وأزالت المحادثات من نتائج "غوغل".

وفي إطار دعوى حقوق الطبع والنشر التي رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أصدرت المحكمة في مايو 2025 أمرًا يلزم "OpenAI" بالاحتفاظ بجميع سجلات محادثات المستخدمين، بما في ذلك المحادثات المحذوفة والمؤقتة.

واستمر هذا الالتزام حتى 26 سبتمبر 2025، وظلت السجلات التي تم الاحتفاظ بها خلال تلك الفترة متاحة للمدعين. ثم أنهى قاضٍ هذا الأمر لاحقًا، ولم تعد "OpenAI" ملزمة بالاحتفاظ بجميع بيانات تشات جي بي تي بهذه الطريقة، لكن الواقعة توضح أن البيانات المحذوفة قد تخضع في ظروف معينة لأوامر قانونية.

كما أن ميزة الذاكرة في تشات جي بي تي تزيد حساسية التعامل مع المعلومات الشخصية، لأن بعض المعلومات التي يشاركها المستخدم قد تستمر عبر جلسات مختلفة وفقًا لإعدادات الحساب والميزات المستخدمة.

ولهذا السبب، يجب عدم إدخال كلمات المرور، ورموز تسجيل الدخول لمرة واحدة، وأرقام الضمان الاجتماعي أو جوازات السفر، وأرقام البطاقات البنكية أو تفاصيل الحسابات المصرفية الكاملة، وصور وثائق الهوية في أي مطالبة إلى تشات جي بي تي.

فإذا تعرضت المحادثة للاختراق أو تمكن طرف غير مصرح له من الوصول إليها، فقد تتحول هذه البيانات إلى أداة لسرقة الهوية أو الاحتيال.

وقد دعا سام ألتمان إلى إنشاء ما وصفه ب "امتياز الذكاء الاصطناعي" لمعالجة مشكلات السرية هذه. لكن إلى أن تتغير القوانين وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لهذه المسألة، يظل التعامل مع المعلومات الحساسة على أساس أنها قد تصبح قابلة للوصول إليها في ظروف معينة هو النهج الأكثر أمانًا.

وببساطة، إذا كنت لا تريد أن يقرأ شخص آخر معلومة معينة يومًا ما، فمن الأفضل ألا تضعها داخل مطالبة إلى تشات جي بي تي من الأساس.