لافروف: روسيا لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال المفاوضات

خبرني - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال أي مفاوضات محتملة، متهماً الدول الأوروبية بالسعي إلى استغلال أي توقف للقتال لإعادة تسليح كييف.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "استناداً إلى تجربة مريرة، لن نوقف العملية العسكرية الخاصة طوال فترة المفاوضات بأي شكل جرت".

وأضاف أن أوروبا تسعى إلى الحصول على مهلة من خلال وقف القتال بهدف تجديد الترسانة العسكرية الأوكرانية التي وصفها بأنها مستنزفة.

وتأتي تصريحات لافروف غداة إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن واشنطن وكييف تريدان إنهاء الحرب قبل حلول الشتاء، بعد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال زيلينسكي إن اجتماعه مع ترامب كان "إيجابياً ومثمراً"، وإن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن واشنطن تضغط على روسيا وأوكرانيا لوقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة في البلدين.

وتزامنت تصريحات لافروف مع استمرار الضربات الروسية على أوكرانيا، إذ قُتل سبعة أشخاص على الأقل في هجمات استهدفت مناطق عدة، بينها كييف وأوديسا ودونيتسك.

في المقابل، كثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها في عمق الأراضي الروسية، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة والبنية التحتية اللوجستية، وسط تصعيد متبادل للهجمات بعيدة المدى.