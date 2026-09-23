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تبرئة مدير الجمارك الأسبق منذر عساف من قضية الألعاب النارية

  • 23 أيلول 2026
  • 22:17
تبرئة مدير الجمارك الأسبق منذر عساف من قضية الألعاب النارية

أعلن مدير عام الجمارك الأسبق، اللواء المتقاعد منذر عساف، اليوم الأربعاء، صدور قرار عن محكمة صلح جنوب عمّان يقضي بعدم مسؤوليته عن التهم المسندة إليه في قضية الألعاب النارية التي تعود وقائعها إلى عام 2015.

وقال عساف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن محاميه أبلغه بصدور قرار المحكمة، موضحاً أن القرار قضى بعدم مسؤوليته عن القضية والتهم كافة التي أُسندت إليه.

وتعود القضية إلى حريق اندلع في جمرك عمّان بتاريخ 26 تشرين الثاني 2015، إثر احتراق حاوية محملة بالألعاب النارية كانت في طريقها إلى إعادة التصدير، بعد محاولة مهربين إدخالها إلى المملكة بصورة غير مشروعة.

وأدى الحريق في حينه إلى وفاة 8 أشخاص، فيما فتحت الحادثة ملف استيراد وتداول الألعاب النارية والإجراءات الرقابية المرتبطة بها.

وكانت الحكومة قد قررت عام 2009 منع استيراد الألعاب النارية، عقب حادثة أدت إلى وفاة طفل، قبل أن تسمح باستيرادها مجدداً في نهاية عام 2013 ضمن ضوابط وشروط محددة، ثم تعود لاحقاً إلى حظر استيرادها بشكل نهائي.

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