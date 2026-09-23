وصفة النجاح.. والد غوارديولا يكشف أسرار الطفولة التي صنعت أسطورة

خبرني - كشف فالينتي غوارديولا، والد بيب غوارديولا، عن تفاصيل وحكايات غير منشورة عن طفولة وتكوين شخصية ابنه في مسقط رأسه سانتبيدور.

والد المدرب الكاتالوني الأسطوري شارك ذكريات تساعد على تفسير أصل العقلية الدقيقة والمهووسة التي قادته إلى قمة كرة القدم العالمية.

وبحسب فالينتي، فإن المفتاح وراء النجاح المهني لبيب متجذر في ثقافة صارمة من الجهد والتواضع والمسؤولية المالية التي غرستها فيه عائلته منذ سن مبكرة جداً.

وقال والده: "علمناه أنك في الحياة تتقدم للأمام من خلال العمل الجاد والادخار"، مؤكداً أن التربية التي تلقاها بيب أبعدته تماماً عن المشتتات والحفلات النمطية للشباب، مما سمح له بالتركيز حصرياً على أهدافه الكبرى في الملعب.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية قصوى لتزامنها مع الوضع الحالي لبيب غوارديولا، الذي يأخذ استراحة من مقاعد البدلاء بعد أن أنهى رسمياً فترته التاريخية التي استمرت عقداً كاملاً على رأس مانشستر سيتي.

وقرر غوارديولا، الذي درب أيضاً برشلونة وبايرن ميونخ سابقاً، رحيله عن النادي الإنجليزي لإعطاء الأولوية لحياته الشخصية والعائلية.