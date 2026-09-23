خليجي 27.. عمان تخطف نقطة من العراق

خبرني - خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء منتخبي العراق وسلطنة عمان، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27).

وجاءت المباراة الافتتاحية للبطولة متوسطة المستوى، حيث كان المنتخب العراقي الطرف الأفضل في الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني أداء اتسم بالندية بين لاعبي الفريقين، ومزيداً من الفرص الخطرة على المرميين.

وبادر منتخب العراق بالتسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق محمد قاسم، الذي أحرز أول أهداف تلك النسخة بالبطولة، المقامة حالياً في السعودية، لكن ناصر الرواحي أحرز هدف التعادل لعمان في الدقيقة 67.

وبتلك النتيجة، حصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضاً منتخبي السعودية والكويت، فيما أهدرا نقطتين ثمينتين في ظل الصراع من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة، التي تحتضن مدينة جدة مبارياتها.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الكويتي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي عمان والسعودية في ذات اليوم.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للدور قبل النهائي للبطولة، التي تختتم فعالياتها في السادس من أكتوبر القادم.