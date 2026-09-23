نتنياهو يختصر زيارته إلى نيويورك إلى 7 ساعات وسط تحذيرات أمنية

خبرني - من المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة قصيرة جداً إلى نيويورك، تستمر نحو سبع ساعات فقط، لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب مشاورات أمنية أوصت، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بتقليص مدة إقامته في الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين كباراً عقدوا اجتماعاً مع نتنياهو، وأوصوه بشكل واضح بتقصير فترة وجوده في الولايات المتحدة، على خلفية تحذيرات أمنية محددة عُرضت عليه بشأن الرحلة.

وبحسب الخطة التي جرى إعدادها، ستهبط طائرة نتنياهو في ولاية نيوجيرسي، ومنها سيتوجه مباشرة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يغادر الولايات المتحدة عائداً إلى إسرائيل.

وتأتي الزيارة في ظل توتر علني بين نتنياهو ورئيس بلدية نيويورك زهران ممداني.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، سُئل ممداني عما إذا كان يندم على تصريح سابق قال فيه إنه سيفرض تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو.

ورد ممداني قائلاً إنه عندما تحدث عن نتنياهو، وصفه "كما أعتقد أنه كذلك: مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي الوقت نفسه، أقر ممداني بأن بلدية نيويورك لا تملك الصلاحية القانونية لتنفيذ مذكرة اعتقال من هذا النوع.

ورد نتنياهو على تصريحات ممداني بهجوم حاد، قائلاً: "عليك أن تخجل من دعمك لوحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا أبناء شعبنا. عليك أن تخجل من التحريض على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك".

وأضاف نتنياهو: "أنا قادم إلى الأمم المتحدة. سأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن نتنياهو يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ترتيبات أمنية مشددة مرتبطة بالزيارة.