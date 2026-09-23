هل تناول القهوة مساءً يؤثر على النوم؟.. الإجابة قد تفاجئك

خبرني - اختلف الناس لسنوات طويلة حول ما إذا كان تناول القهوة مساءً يؤثر على النوم، فبعض الأشخاص يستطيعون تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم والنوم بسهولة، بينما يظل آخرون مستيقظين لساعات طويلة. لكن الباحثين باتوا يدركون أن الاكتفاء بالسؤال عمّا إذا كان الكافيين يؤخر النوم قد يغفل عن قضية أكثر أهمية، وهي ما يفعله الكافيين بالدماغ بعد أن يبدأ النوم فعليًا.

تخطيط الدماغ الكهربائي

يستخدم العلماء لدراسة هذه التأثيرات تقنية تخطيط الدماغ الكهربائي، وهي وسيلة تسجّل النشاط الكهربائي للدماغ، وتكشف عن معلومات تتجاوز مدة النوم أو عدد مرات الاستيقاظ لتشمل الجودة البيولوجية للنوم وعمقه، وفقاً لما نقله تقرير نشره موقع "Science Daily".



وتوضح الأستاذة دوناتا كورباس، من قسم التمريض في جامعة روتسواف الطبية في بولندا، أن هذا التخطيط يتيح رؤية ليس فقط ما إذا كان الشخص نائمًا، بل كيف ينام دماغه، إذ يكشف التحليل الكمي عن تغيرات دقيقة مثل انخفاض النشاط الموجي البطيء، وهو مؤشر مهم على عمق النوم وطابعه الترميمي. وتُعد الموجات البطيئة السمة الأساسية لمرحلة النوم العميق، المرتبطة بالتعافي الجسدي وتجديد مخزون الطاقة والحفاظ على وظائف الدماغ الصحية.

نوم يبدو طبيعيًا لكنه أقل جودة

لا يؤثر الكافيين على النوم دائمًا بطرق واضحة، فقد يخلد الشخص إلى النوم في وقته المعتاد ويظل نائمًا طوال الليل ظاهريًا، لكن جودة هذا النوم قد تتغير رغم ذلك.

وتشير كورباس إلى أن الكافيين قد يقصر مدة النوم أو يصعّب الدخول فيه، لكنه قد يقلل النشاط الموجي البطيء ويحوّل نمط تخطيط الدماغ نحو حالة أقرب إلى اليقظة حتى عندما تبدو مدة النوم طبيعية.

وعمليًا، قد يقضي الشخص ثماني ساعات في الفراش دون أن يحصل على المستوى نفسه من التعافي العصبي الذي يتوقعه عادة، وقد يمر هذا الخلل دون أن يُلاحظ لأنه لا يسبب استيقاظات واضحة.

وتضيف الخبيرة أن الشعور الذاتي بالنوم الجيد لا يتطابق دائمًا مع ما تُظهره التسجيلات العصبية الفسيولوجية، إذ قد ينام الشخص دون صعوبة كبيرة ولا يتذكر أي استيقاظات، في حين يُظهر دماغه سمات أقل لمرحلة النوم العميق.

تفاوت تأثير الكافيين من شخص لآخر

من أبرز النتائج التي توصلت إليها الأبحاث حول الكافيين أن استجابة الأفراد له تتفاوت بشكل كبير، إذ تؤثر عوامل مثل الوراثة والأيض والعمر والتوتر والإرهاق المزمن في مدى تأثيره على النوم.

وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن القهوة التي يتناولونها في وقت مبكر من النهار قد يظل أثرها ممتدًا حتى الليل. وتشدد كورباس على أن المسألة لا تتعلق فقط بالقهوة التي تُشرب قبيل النوم مباشرة، بل قد تتعلق أيضًا بإجمالي كمية الكافيين المستهلكة خلال اليوم، ومدى امتلاك الجسم وقتًا كافيًا لاستقلابها قبل حلول الليل.

وقد يكون هذا الأمر ذا أهمية خاصة لمن يعتمدون على الكافيين لتحسين التركيز أو التحمل أو الأداء، بمن فيهم الرياضيون وأصحاب المهام الذهنية الشاقة وكل من يستخدم القهوة أو المنتجات المحتوية على الكافيين بانتظام للحفاظ على اليقظة.

حلقة مفرغة من الإرهاق والتحفيز

يزيد الكافيين اليقظة مؤقتًا ويجعل الإرهاق أقل وضوحًا، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الدفعة قد تأتي أحيانًا على حساب قدرة الجسم على التعافي الكامل أثناء النوم. وبهذا المعنى، يشبه الكافيين عملية "اقتراض طاقة" من الجسم، فإذا أصبح التعافي الليلي أقل فعالية، فقد يشعر الشخص بمزيد من التعب في اليوم التالي ويلجأ إلى مزيد من الكافيين طلبًا للمساعدة.

وتوضح كورباس أنه إذا ساعد الكافيين الشخص على أداء مهامه خلال النهار بينما يُضعف في الوقت نفسه جودة تعافيه الليلي، فقد تنشأ حلقة مفرغة من الإرهاق المتزايد والحاجة المتصاعدة للتحفيز وتراجع جودة النوم.

تحوّل في تركيز أبحاث النوم

تدفع هذه النتائج باحثي النوم إلى إيلاء اهتمام أقل بمدة النوم وحدها، مع تحول التركيز تدريجيًا نحو ما يفعله الدماغ فعليًا أثناء الليل ومدى كون ذلك النوم مُجددًا للجسم من الناحية البيولوجية.

وتختتم كورباس بالقول إن الكافيين ليس "جيدًا" ولا "سيئًا" بحد ذاته، بل هو مادة نشطة بيولوجيًا تتوقف تأثيراتها على الجرعة ووقت تناولها والعمر ونمط الحياة وجودة النوم وحجم التوتر والحساسية الفردية.