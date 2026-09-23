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الاردن .. وفاة الحاج عبد السلام رضا الغزوي في كفرنجة

  • 23 أيلول 2026
  • 21:28
الاردن وفاة الحاج عبد السلام رضا الغزوي في كفرنجة

خبرني - تنعى عشيرة الغزوي ببالغ الحزن والأسى فقيدها المرحوم بإذن الله تعالى، الحاج عبد السلام رضا الغزوي "أبو عماد".

وسيشيع جثمان الفقيد الطاهر بعد صلاة العصر من يوم غد الخميس، من مسجد أبي بكر الصديق في حي السهل، إلى مثواه الأخير في مقبرة مدينة كفرنجة.

وتقبل التعازي في ديوان المحبة والخير في كفرنجة، مقابل ديوان عشيرة العنانبة.

وتتقدم عشيرة الغزوي بخالص العزاء والمواساة لأهل الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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