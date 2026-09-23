اكتمال صفوف منتخب النشامى لمواجهتي سورية وفنزويلا وديا

خبرني - اكتملت صفوف منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء ، استعدادا لمواجهتي سورية وفينزويلا وديا، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب تدريبه صباح الاربعاء ، في مركز إعداد النشامى، بقيادة المدرب بادو الزاكي، وبمشاركة 28 لاعبا .
وتضم قائمة النشامى : يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أليك سمير، أحمد جعيدي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، سعد الروسان، هادي الحوراني، مهند أبو طه، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، عامر جاموس، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، موسى التعمري، محمود مرضي، تامر بني عودة، أحمد عرسان، علي عزايزة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، وعلي علوان.
ويستعد منتخب النشامى لخوض مباراته الودية الأولى أمام نظيره السوري عند الثامنة مساء الأحد 27 أيلول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يواجه فنزويلا بذات التوقيت مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، وعلى الملعب نفسه.
ويأتي التجمع المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث تتضمن خطة الإعداد إقامة عدد من المباريات الودية خلال فترات التوقف الدولي المقبلة في العاصمة عمان، بما يتيح للجماهير الأردنية فرصة متابعة تحضيرات المنتخب ومساندته خلال مشواره الإعدادي.