القبول الموحد: قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة لن تعلن غدا.. وهذا سبب التأخير

خبرني - قال مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن قائمة القبول الموحد التي سيتم إعلانها مساء يوم غد الخميس للعام الجامعي 2026-2027 لن تتضمن قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة.

وأضاف الخطيب بأن تأخير إعلان قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة لهذا العام تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف منح المجلس فرصة أكبر للنظر في جميع الطلبات المقدمة لديه من قبل الطلبة للحصول على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، والتي يمكن للطالب بناءً عليها أن ينافس على المقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، حيث يحافظ هذا الإجراء على فرص جميع الطلبة الذين يحققون شروط الحصول على البطاقة التعريفية، كما يحقق مبدأ العدالة وتساوي الفرص.

كما أضاف الخطيب بأن الطلبة ذوي الإعاقة الذين سيتم ترشيحهم للقبول في القائمة التي ستعلن مساء الغد سيحصلون على الترشيح ضمن القبول التنافسي الحر في حين أن هؤلاء الطلبة وبعد استلام الوحدة للقائمة النهائية للطلبة المحققين للشروط من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سينافسون مرة أخرى على المقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة مما قد يتسبب بتحسن نتائج ترشيحهم للقبول



