جورج وسوف يلتقي جمهوره في سيدني وبغداد.. التفاصيل والمواعيد

خبرني - يواصل الفنان السوري جورج وسوف نشاطه الغنائي المكثف، مع استعداده لإحياء حفلين غنائيين في أستراليا والعراق خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

ويحيي جورج وسوف حفلًا غنائيًا في مدينة سيدني الأسترالية يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على مسرح Darling Harbour Theatre، تحت شعار «أجيال من الصوت»، حيث يقدم خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة.

وشوق جورج وسوف جمهوره للحفل المرتقب، معربًا عن حماسه للقاء محبيه في أستراليا، وكتب: «سيدني، أتطلع للقائكم جميعًا في ليلة لا تُنسى يوم 14 نوفمبر».

ولاقى إعلان الحفل تفاعلًا من جمهور جورج وسوف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعوه باستمراره في تقديم الحفلات ونشاطه الفني خلال الفترة الأخيرة، معبرين عن سعادتهم بلقائه مجددًا في أستراليا.

جورج وسوف في بغداد

وقبل حفله في أستراليا، يستعد جورج وسوف للقاء جمهوره العراقي من خلال حفل غنائي في العاصمة بغداد، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويقام الحفل على مسرح نخيل بغداد، حيث يقدم وسوف باقة من أشهر أعماله الغنائية التي ارتبط بها الجمهور العربي على مدار مسيرته الفنية.

ويأتي الحفلان ضمن سلسلة من اللقاءات الغنائية التي يواصل جورج وسوف من خلالها نشاطه الفني، متنقلًا بين عدد من المدن للقاء جمهوره وتقديم أعماله التي حققت انتشارًا واسعًا على مدار سنوات مسيرته.