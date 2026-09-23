ارقام مركبات مميزة للبيع في الاردن.. اليكم الاسعار

خبرني - اعلنت ادارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة من الارقام الثلاثية والرباعية والخماسية، من ترميز خانتين متشابهتين، للبيع المباشر امام المواطنين.

واوضحت الادارة ان شراء الارقام المميزة سيكون من خلال تطبيق سند او عبر البوابة الالكترونية، وباسعار تبدأ من 800 دينار.

بحسب الاعلان، يبدا البيع يوم الثلاثاء الموافق 29-9-2026، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ان تتم عملية الشراء الكترونيا من خلال القنوات المعتمدة.

وتشمل الارقام المطروحة فئات ثلاثية ورباعية وخماسية من ترميز خانتين متشابهتين، فيما تختلف قيمة الرقم بحسب الفئة والترميز.

اتاحت ادارة ترخيص السواقين والمركبات للراغبين في شراء الارقام المميزة اتمام العملية من خلال تطبيق سند او عبر البوابة الالكترونية، اعتبارا من الموعد المحدد لبدء البيع.

وتبدا اسعار الارقام المطروحة من 800 دينار، فيما تتحدد الاسعار وفقا للرقم والفئة المدرجة ضمن قائمة البيع.

