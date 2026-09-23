البنك العربي الراعي البلاتيني لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026للعام الثاني على التوالي

خبرني - قدم البنك العربي رعايته البلاتينية لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026 للعام الثاني على التوالي، والذي يقام على مدار يومين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، بتنظيم من البنك المركزي الأردني، وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجمعية البنوك في الأردن.

ويستقطب الحدث مجموعة من قادة البنوك المركزية والجهات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية، الى جانب ممثلين عن القطاع المالي والمصرفي، وروّاد الأعمال والمستثمرين، إلى جانب خبراء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، حيث يشكّل المهرجان منصة لتبادل الأفكار والرؤى، وتعزيز فرص التواصل، واستعراض أحدث الحلول والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والتي من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.

ويركّز برنامج المهرجان على محاور رئيسية تُشكّل ملامح مستقبل القطاع المالي، من بينها المدفوعات الرقمية والتحوّل الرقمي في الخدمات المصرفية والمالية، والتمويل المفتوح، والأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين، والتمويل المدمج، والخدمات المصرفية كمنصة، وريادة الأعمال والاستثمار وتطوير منظومة الشركات الناشئة، الى جانب التمويل المستدام والحوكمة البيئية، وتحسين تجربة المستخدم على منصات التكنولوجيا المالية، والتطورات في مجال الأصول الافتراضية وترميز الأصول.

كما يتضمّن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، ومعرضاً لاستعراض أحدث حلول ومنتجات التكنولوجيا المالية، وجلسات عرض للشركات الناشئة، وفعاليات للتواصل وبناء العلاقات تجمع المبتكرين بالمستثمرين وقادة القطاع.

ويستضيف المهرجان هاكاثون للتكنولوجيا المالية، يوفّر للمبتكرين والمواهب الشابة منصة لتطوير حلول رقمية تعالج التحديات التي يواجهها القطاع المالي، ولعرض مشاريعهم أمام الخبراء والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وتعكس رعاية البنك العربي البلاتينية للمهرجان حرصه المستمر على دعم المؤتمرات والفعاليات التكنولوجية التي تُعزّز تبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يتماشى مع استراتيجيته القائمة على تبنّي التحوّل الرقمي والابتكار والمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة.