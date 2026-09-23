هيئة شباب كل الأردن تطلق سلسلة جلسات حوارية حول خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

خبرني - ​أطلقت هيئة شباب كل الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، سلسلة من الجلسات الحوارية في عدد من محافظات المملكة، تحت عنوان: "رسائل الأردن إلى العالم.. قراءة شبابية في خطاب الملك عبدالله الثاني أمام الأمم المتحدة".



​وتأتي هذه الجلسات بهدف قراءة وتحليل المضامين والرؤى الحكيمة التي حملها خطاب جلالة الملك، وتسليط الضوء على الرسائل السياسية والوطنية والإنسانية التي وجهها جلالته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعكس ثوابت الدبلوماسية الأردنية ودفاعها المستمر عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



​وستشهد الجلسات تفاعلاً واسعاً ومداخلات قيمة من الشباب المشاركين، فضلاً عن تحفيز دور الشباب الواعي في مواكبة وفهم القضايا الوطنية والدولية بعين الفاحص والمدرك لأهمية هذه الرسائل.



تمثل هذه الجلسات في مختلف محافظات المملكة مساحة تفاعلية رائدة تترجم اعتزاز الشباب بالخطاب الملكي المعبر عن الحق والضمير الإنساني، وهي أداة محورية لتعزيز دورهم الواعي في استيعاب القضايا الوطنية والدولية، تجسيداً لإستراتيجية الهيئة في إشراك الشباب بفاعلية في صنع الحوارات الوطنية.