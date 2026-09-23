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الضمان يفتح بابا جديدا للمنشآت.. معاملات إلكترونية دون مراجعة الفروع

  • 23 أيلول 2026
  • 19:56
الضمان يفتح بابا جديدا للمنشآت معاملات إلكترونية دون مراجعة الفروع

خبرني - أتاحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة إلكترونية جديدة لأصحاب العمل والشركاء للاطلاع على بيانات شركاتهم ومؤسساتهم وتفويض ضباط الارتباط إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني، بما يمكّنهم من إنجاز إجراءات متعلقة بمنشآتهم دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان الأربعاء، إن الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول إلى حساب المستخدم، حيث يدخل الأردنيون باستخدام الرقم الوطني وكلمة السر لسند، فيما يستطيع غير الأردنيين الدخول بالطريقة المعتادة، ثم اختيار "خدمات المنشأة والتفويضات" ومن بعدها اختيار خدمة "منشآتي".

وأوضحت أنه عند اختيار خدمة منشآتي، تظهر للمستخدم المنشآت المرتبطة به، المشمولة بالضمان الاجتماعي أو غير المشمولة، ويمكنه الاطلاع على بيانات المنشآت المرتبطة به، فيما يتيح النظام للمنشأة غير المشمولة تقديم طلب شمول المنشأة.

وأضافت المؤسسة، إن المنشأة المشمولة بالضمان تتيح للمستخدم مجموعة من الخيارات، من بينها الاطلاع على معلومات ضابط الارتباط الحالي أو إضافة ضابط ارتباط جديد.

وأشارت إلى أنه عند اختيار "إضافة أو تعيين ضابط ارتباط جديد" يقوم المستخدم بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الوثائق اللازمة، ثم الإقرار بصحة البيانات وإرسال الطلب إلكترونياً، فيما يقوم الشركاء المفوضين في حال وجود أكثر من مفوض مجتمعين في الشركة بالدخول لحسابهم الشخصي في الخدمات الإلكترونية للموافقة على اعتماد ضابط الارتباط، ليتم بعد ذلك التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن إتاحة هذه الخدمة تأتي في إطار تسهيل إجراءات أصحاب العمل والشركاء، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت، وتمكينهم من الوصول إلى بيانات منشآتهم وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة.

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