الصفدي: الأردن سيواصل فضح الفظائع الإسرائيلية وحشد استجابة دولية لوقفها

خبرني - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، أن الأردن سيواصل فضح الفظائع الإسرائيلية وحشد استجابة دولية لوقفها.

وقال الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس" إن العالم فتح عينيه على السياسات الإسرائيلية غير القانونية وغير الأخلاقية والإجرامية التي تزعزع استقرار المنطقة برمتها.

وأضاف أن حملات التضليل الإسرائيلية تتهاوى أمام الحقائق الثابتة، وأن العالم عاين بنفسه السياسات الإسرائيلية اللاإنسانية، من قتل للأطفال وتدمير للمدارس وتجويع للمدنيين.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمنطقة بأسرها نحو مستقبل محفوف بالصراعات والمعاناة.

وشدد على أنه لا بد أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب أفعالها اللاإنسانية.