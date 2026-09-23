تأجيل حفل فضل شاكر في السعودية.. ما علاقة المحاكمة؟

خبرني - كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تأجيل حفل الفنان فضل شاكر المقرر في العاصمة السعودية الرياض إلى يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما كان مقررًا إقامته خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.

وجاء قرار تأجيل الحفل في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن تنعقد فيه جلسة محاكمة فضل شاكر، إذ غاب الفنان اللبناني عن جلسة نظر القضية التي عقدت اليوم، بينما تقدم محاميه بطلب لتأجيل نظرها إلى جلسة جديدة محددة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت مصادر لبنانية أن جلسة المحاكمة جرى تأجيلها إلى الموعد الجديد، في وقت تزامن فيه ذلك مع الإعلان عن تأجيل الحفل الذي كان مرتقبًا للفنان في الرياض.

ويرتبط موعد الحفل الجديد بموعد الجلسة المقبلة في القضية، بعدما كان فضل شاكر يستعد للقاء جمهوره في العاصمة السعودية خلال سبتمبر/ أيلول، قبل أن يتقرر نقل الحفل إلى أكتوبر/ تشرين الأول.

وشهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر خلال السنوات الماضية تطورات متتالية، فيما يواصل فريق الدفاع عنه التمسك بموقفه تجاه الاتهامات المنسوبة إليه، إلى جانب متابعة جلسات المحاكمة والإجراءات القانونية أمام القضاء اللبناني.

وفي جلسة اليوم، تغيب فضل شاكر عن الحضور، فيما تولى محاميه متابعة الإجراءات القانونية وتقديم طلب تأجيل نظر القضية إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويأتي تأجيل الجلسة في ظل ما أُعلن عن ظروف صحية يمر بها الفنان، حيث سبق أن أكدت مصادر إعلامية غيابه عن جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي، مع حضور محاميته نيابة عنه ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالقضية.

وتحظى قضية فضل شاكر باهتمام من جانب المتابعين في لبنان، خصوصًا مع استمرار الإجراءات القضائية وتعدد التطورات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر اللبنانية، أصبح يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول موعدًا جديدًا لكل من جلسة محاكمة فضل شاكر والحفل المقرر له في الرياض، بعد تأجيل الموعدين من الجدول السابق.

وتبقى القضية أمام القضاء اللبناني في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، بينما يترقب جمهور فضل شاكر الموعد الجديد لحفله في الرياض، في ظل استمرار متابعة تطورات وضعه القانوني والصحي.

وتتواصل إجراءات المحاكمة وسط تمسك فريق الدفاع بموقفه من الاتهامات المنسوبة إلى الفنان، مع انتظار ما ستقرره الجهات القضائية في الجلسات المقبلة.