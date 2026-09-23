هل يؤثر المجال المغناطيسي للأرض على أعمارنا وصحتنا؟

خبرني - توصلت أبحاث جديدة من جامعة نوتنغهام إلى أن المجال المغناطيسي للأرض قد يؤثر على طريقة إنتاج الخلايا للطاقة، والأداء البدني، وحتى العمر الافتراضي.

وفي دراسة أجريت على ذباب الفاكهة، وجد الباحثون أن حجب المجال المغناطيسي عن الذباب غيّر وظيفة الميتوكوندريا (أو المتقدرة، وهي عابرة عن محطات توليد الطاقة في الخلايا)، والعمر الافتراضي والأداء البدني، مع تأثيرات مختلفة بشكل لافت حسب صحة ميتوكوندريا الذباب.

ونشرت النتائج في مجلة Aging، وتقدم رؤية جديدة حول كيفية تفاعل هذه القوة البيئية غير المرئية مع العمليات البيولوجية الأساسية، مع آثار محتملة على فهمنا للشيخوخة والأمراض التنكسية العصبية. وقاد الدراسة البروفيسورة ليزا تشاكرابارتي وجيكوب ريد من كلية الطب البيطري والعلوم بجامعة نوتنغهام.

وقالت تشاكرابارتي: "نعيش حياتنا بأكملها داخل المجال المغناطيسي للأرض. إنه يمر عبر أجسادنا وخلايانا وكل كائن حي على الكوكب، ومع ذلك نعرف القليل عما إذا كانت هذه القوة غير المرئية تؤثر على طريقة عمل خلايانا، وكيف. نتائجنا تثير الاحتمال المثير بأن المجال المغناطيسي للأرض يشكل جزءا من البيئة البيولوجية التي تكيفت معها الحياة عبر التطور".

وﻹجراء التجربة، استخدم الفريق نظام حجب مغناطيسي مصمم خصيصا لتقليل المجال المغناطيسي المحيط بذباب الفاكهة إلى ما يقارب الصفر. وقارنوا بين الذباب السليم والذباب الحامل لعيب في جين Pink1، وهو جين مرتبط بمرض باركنسون المبكر الوراثي لدى البشر.

وكانت التأثيرات لافتة. فقد أدى حجب المجال المغناطيسي عن الذباب الحامل لعيب جين Pink1 إلى زيادة عمره الافتراضي بنحو 20%، رغم تراجع أدائه البدني. أما الذباب السليم فاستجاب بشكل مختلف تماما: تأثرت فترة صحته، لكن حركته تحسنت.

دور الميتوكوندريا

تتبع الباحثون هذه التأثيرات حتى وصلوا إلى الميتوكوندريا، وهي البنى الدقيقة داخل الخلايا التي تنتج معظم الطاقة اللازمة للحياة. وعندما قللوا المجال المغناطيسي، تغيرت طريقة إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا، وكذلك مستويات "السوبر أكسيد"، وهو جزيء شديد التفاعل تنتجه الميتوكوندريا.

والأمر الأهم هو أن النتائج لم تكن ببساطة "جيدة" أو "سيئة". فالتغيير نفسه في المجال المغناطيسي أعطى نتائج مختلفة جدا حسب صحة الميتوكوندريا الأساسية. وهذا يعني أن حالة الجسم الأيضية هي التي تحدد كيف يتفاعل مع تغير قوة المجال المغناطيسي.

وقال جيكوب ريد، الباحث لنيل الدكتوراه: "الأبحاث في هذا المجال قليلة، وتركز غالبا على كيفية اهتداء الحيوانات المهاجرة بالمجالات المغناطيسية، أو على تحضير البشر للسفر إلى الفضاء. لكننا ما نزال نعرف القليل جدا عن سبب حاجة الكائنات الحية إلى مجال مغناطيسي أو عدم حاجتها إليه لتعمل بشكل طبيعي. وهذا المشروع يفتح بابا جديدا لأساليب غير جراحية تستهدف الميتوكوندريا، وهو ما انتظرته أمراض كثيرة".