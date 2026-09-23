خليجي 27: العراق يواجه عُمان، والسعودية تصطدم بالكويت

خبرني - تُفتتح اليوم الأربعاء منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27" في جدة، بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، تجمع الأولى العراق وعُمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، فيما يلتقي المنتخب السعودي المضيف نظيره الكويتي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتستضيف جدة البطولة حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط تطلعات سعودية لاستعادة اللقب، وسعي كويتي لتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، فيما يأمل العراق وعُمان في بداية تمنحهما دفعة في المنافسة.

العراق وعُمان.. لقاء يجدد ذكرى نهائي 2023

يبدأ العراق مشاركته الـ 18 في البطولة بمواجهة عُمان، في لقاء يعيد إلى الأذهان نهائي نسخة 2023 في البصرة، حين فاز المنتخب العراقي بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

ويخوض العراق البطولة بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، الذي ضم وجوهاً جديدة إلى التشكيلة، مع الإبقاء على المهاجم أيمن حسين قائداً للمنتخب، ضمن مساعٍ لبناء فريق مستقر قبل كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وقال الدولي العراقي السابق حيدر محمود لوكالة فرانس برس إن تجديد صفوف المنتخب قد يخدمه على المدى البعيد، محذراً من الاستهانة بعُمان التي وصفها بأنها تقدم أداءً قوياً في بطولات الخليج.

ويسعى المنتخب العُماني إلى بداية جديدة بعد خسارته نهائي النسختين الماضيتين، أمام العراق في 2023، ثم أمام البحرين بنتيجة 1-2 في نسخة 2024 بالكويت.

السعودية والكويت.. المواجهة الـ 23 في كأس الخليج

يدخل المنتخبان السعودي والكويتي مواجهتهما الـ 23 في تاريخ البطولة، بأفضلية تاريخية للكويت التي حققت عشرة انتصارات مقابل خمسة للسعودية، بينما انتهت سبع مباريات بالتعادل، بينها مواجهاتهما الثلاث على الأراضي السعودية.

وتملك الكويت عشرة ألقاب، لكنها لم تتوج منذ نسخة 2010 في اليمن، حين تغلبت على السعودية في النهائي بهدف بعد التمديد.

أما المنتخب السعودي، فأحرز اللقب ثلاث مرات، كان آخرها في الكويت عام 2003، ويعوّل هذه المرة على عاملي الأرض والجمهور.

ويقود السعودية المدرب اليوناني يورغوس دونيس بقائمة تجمع بين الخبرة والشباب، تضم فراس البريكان وعبدالله الحمدان ومحمد القحطاني، إلى جانب الأخوين محمد وصالح أبو الشامات.

وشهدت القائمة تغييراً قبيل انطلاق البطولة، باستبعاد لاعب خط الوسط مصعب الجوير لأسباب انضباطية واستدعاء مختار علي بدلاً منه، فيما يغيب سالم الدوسري بسبب الإصابة.

وقال المدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج إن استبعاد الجوير جاء نتيجة تكرار مخالفة، مؤكداً أن تفاصيلها ستبقى شأناً داخلياً.

في المقابل، اختتم المنتخب الكويتي استعداداته بمعسكر في الدوحة، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام فريق لوسيل ومنتخب اليمن.

ويعتمد مدربه البرتغالي هيليو سوزا على أسماء من بينها يوسف ناصر وشبيب الخالدي ومحمد دحام، فيما يغيب المهاجم علي خلف.

وقال الدولي الكويتي السابق محمد كرم لوكالة فرانس برس إن "ضربة البداية ستكون غاية في الأهمية، لأنها قادرة على منح المنتخب الكويتي ثقة كبيرة في المباريات المقبلة".