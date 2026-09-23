لماذا تتحرك الأسواق أحيانًا قبل صدور الأخبار؟

من الشائع أن يتحرك سهم أو عملة أو سلعة أو مؤشر بصورة حادة قبل الإعلان رسميًا عن خبر اقتصادي مهم أو تحديث من شركة. وعندما يصدر الخبر أخيرًا، قد يكون تفاعل السوق محدودًا جدًا، أو قد يتحرك حتى في الاتجاه المعاكس.

قد يبدو ذلك غير منطقي للوهلة الأولى. فإذا كانت المعلومة قد أُعلنت للتو، فلماذا تحرك السوق قبلها؟

تكمن الإجابة في الطريقة التي تسعّر بها الأسواق المالية التوقعات. فالأسعار لا تستجيب فقط للمعلومات بعد نشرها، بل تعكس أيضًا ما يعتقد المستثمرون أنه مرجح الحدوث لاحقًا.

وبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في فهم هذه العملية بصورة أعمق، قد تكون الأدوات التي تتيح اختبار الاستراتيجيات من دون المخاطرة برأس مال حقيقي مفيدة أيضًا. ويقدم خيار ابدأ تدريبك باستخدام منصات التداول الافتراضي من AvaTrade مثالًا على كيفية تعرّف المستثمرين إلى سلوك السوق وآليات التنفيذ في بيئة محاكاة.

الأسواق تسعّر التوقعات، لا العناوين فقط

يمثل سعر السوق حصيلة قرارات المشترين والبائعين استنادًا إلى المعلومات المتاحة لهم.

ولا تشمل هذه المعلومات ما حدث بالفعل فحسب، بل تشمل أيضًا التوقعات بشأن ما قد يحدث في المستقبل.

لنفترض أن شركة يُتوقع أن تعلن أرباحًا فصلية قوية. إذا كان المستثمرون يتوقعون نتيجة قوية جدًا منذ عدة أسابيع، فقد يكون كثير منهم قد اشترى السهم بالفعل قبل الإعلان.

فإذا أعلنت الشركة لاحقًا النتيجة نفسها التي كان السوق يتوقعها، فقد لا يرتفع السهم بدرجة كبيرة. فالخبر إيجابي في حد ذاته، لكنه لم يعد جديدًا بالنسبة للسوق.

ولهذا قد يتبع إعلان يبدو إيجابيًا في بعض الأحيان تحرك سعري محدود أو حتى سلبي.

السؤال الأهم غالبًا ليس ما إذا كان الخبر جيدًا أو سيئًا في حد ذاته، بل ما إذا كان مختلفًا عما كان السوق قد سعّره بالفعل.

الفرق بين التوقعات والنتائج الفعلية

تعمل الأسواق المالية باستمرار على تعديل الفجوة بين التوقعات والنتائج الفعلية.

لنفترض أن الاقتصاديين يتوقعون وصول التضخم إلى 3%، لكن الرقم الرسمي جاء عند 3.5%. حتى إذا كان التضخم قد انخفض مقارنةً بفترة سابقة، فقد يكون رد فعل السوق سلبيًا لأن الرقم أعلى من المتوقع.

وقد يحدث العكس أيضًا.

فإذا كانت التوقعات تشير إلى تضخم عند 3% بينما جاءت القراءة الفعلية 2.7%، فقد يفسر المستثمرون النتيجة على أنها أفضل من المتوقع.

وينطبق المبدأ نفسه على بيانات التوظيف وقرارات البنوك المركزية وأرباح الشركات والنمو الاقتصادي وغيرها من الأحداث التي تحرك الأسواق.

ويمكن تبسيط الفكرة على النحو التالي:

رد فعل السوق = المعلومات الفعلية مقارنةً بالتوقعات.

الرقم المطلق مهم، لكن مقدار المفاجأة مقارنةً بالتوقعات قد يكون مهمًا بالقدر نفسه.

لماذا قد تتحرك الأسعار قبل الإعلان؟

لا يحتاج المستثمرون إلى انتظار الإعلان الرسمي حتى يكوّنوا توقعاتهم.

فالمؤشرات الاقتصادية وتوجيهات الشركات وتقديرات المحللين وبيانات القطاعات وتصريحات الحكومات وغيرها من التطورات يمكن أن تؤثر جميعها في التوقعات قبل صدور البيانات الرئيسية.

كما قد يعيد كبار المستثمرين المؤسسيين توزيع مراكز محافظهم قبل الحدث بناءً على تفسيرهم للمعلومات المتاحة.

ومع تغير هذه التوقعات، يمكن أن يبدأ الشراء والبيع قبل الحدث الرئيسي نفسه.

فعلى سبيل المثال، إذا زادت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة، فقد تبدأ عوائد السندات والعملات وأسواق الأسهم في التكيف قبل أن يعلن البنك المركزي قراره فعليًا.

وعند صدور الإعلان، يصبح معلومة إضافية تُقاس على أساسها التوقعات القائمة بالفعل.

تموضع المستثمرين قد يضخم رد الفعل

يعتمد رد فعل السوق أيضًا على المراكز التي يحملها المستثمرون قبل الحدث.

تخيل أن عددًا كبيرًا من المستثمرين اشترى أصلًا توقعًا لأخبار إيجابية. فإذا صدر الخبر ولم يفعل سوى تأكيد تلك التوقعات، فقد يقرر بعض المستثمرين جني الأرباح.

في هذه الحالة قد يختفي ضغط الشراء، رغم أن الإعلان الأساسي إيجابي.

وقد يحدث العكس عندما تكون التوقعات شديدة السلبية.

فإذا كان المستثمرون قد باعوا أصلًا مسبقًا توقعًا لخبر مخيب للآمال، ثم جاء الإعلان أقل سلبية مما كان متوقعًا، فقد يبدأون في إغلاق تلك المراكز.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حركة سعرية حادة تبدو أكبر من أثر الخبر نفسه.

فالسوق لا يتفاعل بالضرورة مع الخبر وحده، بل مع الخبر ومع تموضع المستثمرين الذي كان قائمًا قبله.

الشائعات والإشارات والمعلومات المؤكدة

ليست كل المعلومات المتداولة قبل الإعلان على الدرجة نفسها من الموثوقية.

قد تتفاعل الأسواق مع توقعات المحللين والتقارير الإعلامية وتعليقات الشركات والبيانات الأولية أو الشائعات. ويمكن لهذه الإشارات أن تغير التوقعات حتى قبل تأكيدها رسميًا.

ولا يعني ذلك أن كل شائعة ينبغي التعامل معها باعتبارها معلومة موثوقة.

بل يبرز ذلك فرقًا مهمًا بين المعلومات التي تغيّر التوقعات والمعلومات التي جرى تأكيدها رسميًا.

فقد تتحرك الأسعار استجابةً للنوع الأول قبل وصول النوع الثاني.

ولهذا قد تبدو الأسواق أحيانًا وكأنها «تعرف» شيئًا قبل الإعلان الرسمي. في الواقع، قد يكون المشاركون ببساطة يستجيبون لمجموعة من الإشارات والاحتمالات.

لماذا قد يكون تأثير الإعلان الفعلي محدودًا؟

الإعلان المهم لا يؤدي تلقائيًا إلى حركة سعرية كبيرة.

إذا جاءت النتيجة متوافقة إلى حد كبير مع ما كان المستثمرون يتوقعونه، فقد تكون نسبة كبيرة من هذه المعلومات منعكسة بالفعل في السعر.

وتبرز هذه النقطة خصوصًا في الإصدارات الاقتصادية التي يتابعها السوق على نطاق واسع، حيث يمكن أن توفر تحليلات مستقلة للسوق سياقًا مفيدًا لفهم توقعات المستثمرين.

لنفترض أن بنكًا مركزيًا اتخذ قرار الفائدة الذي كان الاقتصاديون والأسواق يتوقعونه. قد يكون رد الفعل على القرار نفسه محدودًا.

لكن إذا غيّر البيان المصاحب توقعات السياسة المستقبلية، فقد يتحرك السوق بقوة لأن هذا الجزء من الرسالة لم يكن متوقعًا.

وينطبق الأمر نفسه على أرباح الشركات. فقد يتوافق رقم الأرباح الرئيسي مع التوقعات، في حين تفاجئ الأسواق توجيهات الإيرادات أو هوامش الربح أو التوقعات المستقبلية.

لذلك لا تركز الأسواق على الرقم الرئيسي وحده، بل تهتم أيضًا بالمعلومات المحيطة به.

الأصول المختلفة قد تفسر الخبر نفسه بطرق مختلفة

لا توجد استجابة موحدة في السوق لكل خبر.

فعلى سبيل المثال، قد يؤثر إعلان عن أسعار الفائدة في الأسهم والسندات والعملات بطرق مختلفة.

قد تزيد فائدة أعلى من المتوقع جاذبية بعض أدوات الدخل الثابت، في حين تضغط على الشركات الحساسة لأسعار الفائدة. كما قد تتحرك العملة بحسب الطريقة التي يغيّر بها القرار توقعات فروق أسعار الفائدة مستقبلًا.

وبالمثل، قد يفيد ارتفاع أسعار النفط شركات الطاقة، لكنه يرفع تكاليف الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود.

لذلك تعتمد أهمية الخبر على نوع الأصل وتقييمه القائم والتوقعات التي يعكسها سعره بالفعل.

لماذا يهم التوقيت؟

يركز المستثمرون كثيرًا على اللحظة الدقيقة التي يصدر فيها الإعلان، لكن الفترة الأكثر أهمية قد تبدأ قبل ذلك بوقت طويل.

فمع تطور التوقعات، يمكن للأسواق أن تتكيف تدريجيًا. كما قد ترتفع التقلبات مع اقتراب الحدث، خصوصًا عندما يكون مستوى عدم اليقين مرتفعًا.

وهذا يجعل التوقيت مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل وللمشاركين في السوق على المدى الأقصر على حد سواء.

بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، قد تعكس الحركة السعرية قبل الإعلان مجرد تغير في التوقعات يصبح لاحقًا جزءًا من تقييم أوسع.

أما المتداولون النشطون، فقد تواجههم خلال الفترة المحيطة بالإعلان مخاطر تنفيذ إضافية وفروق أسعار أوسع وحركات سعرية سريعة.

وقد يتصرف سوق كان مستقرًا نسبيًا قبل دقائق بطريقة مختلفة تمامًا بمجرد وصول معلومات جديدة.

حدود القدرة على توقع رد الفعل

فهم التوقعات لا يعني أن المستثمرين يستطيعون توقع كل رد فعل في السوق بصورة موثوقة.

فالأسواق تستوعب معلومات من ملايين المشاركين، ويمكن أن تتغير التوقعات بسرعة.

كما يمكن تفسير المعلومة نفسها بأكثر من طريقة. فقد يكون التقرير الاقتصادي الأقوى إيجابيًا لأرباح الشركات، لكنه سلبيًا للأسواق إذا دفع المستثمرين إلى توقع سياسة نقدية أكثر تشددًا.

ولهذا يركز النهج المنضبط على فهم المتغيرات التي تحرك الأصل، بدلًا من افتراض أن خبرًا معينًا يجب أن يؤدي حتمًا إلى نتيجة محددة.

الخلاصة

قد تتحرك الأسواق المالية قبل الأخبار المهمة لأن الأسعار تعكس التوقعات إلى جانب المعلومات المؤكدة.

يقيم المستثمرون باستمرار ما يرجح حدوثه، ويعدّلون مراكزهم ويستجيبون لإشارات جديدة. وبحلول وقت صدور الإعلان الرسمي، قد يكون جزء من تلك المعلومات قد انعكس بالفعل في سعر السوق.

لذلك لا يكمن الفرق المهم ببساطة بين الخبر الجيد والخبر السيئ، بل بين ما حدث فعلًا وما كان السوق يتوقع حدوثه.

ويساعد هذا الفرق على تفسير سبب تحرك الأسواق قبل الإعلانات، ولماذا قد تؤدي أخبار تبدو إيجابية أحيانًا إلى عمليات بيع، ولماذا قد يمر عنوان مهم أحيانًا من دون رد فعل يُذكر.

وبالنسبة للمستثمرين، يُعد فهم التوقعات جزءًا أساسيًا من فهم سلوك الأسعار.