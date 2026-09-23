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طرد مؤقت وإلغاء الأهداف.. قواعد جديدة في خليجي 27

  • 23 أيلول 2026
  • 18:31
طرد مؤقت وإلغاء الأهداف قواعد جديدة في خليجي 27

خبرني - ينتظر أن تشهد منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2027 تطبيق قاعدتين قانونيتين جديدتين للمرة الأولى.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات خليجي 27 بداية من اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول وحتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافق على تجريب قاعدتين جديدتين في خليجي 27.

وتتمثل القاعدة الأولى في منع مسألة إهدار الوقت من قبل حراس المرمى حيث إذا اكتشف الحكم تحايل الحارس سيمهل مدرب الفريق 10 ثوان كي يختار لاعبا لمغادرة الملعب، كطرد مؤقت لمدة دقيقة.

وحال عدم اختيار لاعب للخروج من الملعب سيطلب الحكم من قائد الفريق ترك أرض الملعب، أما في حال إن كان حارس المرمى هو القائد فسيتم طرد القائد الثاني من أرض الملعب.

وفيما يخص القاعدة الثانية فهي ترتبط بحالات الشد والجذب بين المهاجمين والمدافعين أثناء تنفيذ الكرات الثابتة وخاصة الركلات الحرة والركنيات.

وفي تلك الحالة يصبح هناك أخطاء بسبب دفع المهاجم للمدافع كي يتمكن من التسديد في وضع جيد.

وبحسب القاعدة الجديدة فإن الهجمة إن دخلت إلى المرمى سيتم إلغاء الهدف وتعاد الكرة الثابتة.

ولن يتم في تلك الحالة احتساب مخالفة لصالح المدافع كما كان يحدث من قبل.

وبعد انتهاء خليجي 27 سيتم تقييم التجربة الخاصة بالقاعدتين قبل اتخاذ أي قرار بشأن اعتمادهما مستقبلاً.

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