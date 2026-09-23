إيران تحذر دول المنطقة: الانضمام للمغامرة الأمريكية سيُعطّل مطاراتكم

خبرني - حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي دول المنطقة من الانخراط في "المغامرات الأمريكية"، مؤكدا أن موافقة الدول المجاورة على منع الرحلات الإيرانية سيعني تعطيل حركة مطاراتها.

وردا على خطة الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الملاحة الجوية الإيرانية، دعا رضائي خلال مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، دول المنطقة إلى عدم الانضمام إلى ما وصفها "المغامرة الأمريكية"، قائلا: "إذا لم تسمح هذه الدول للطائرات الإيرانية بالتحليق، فلن تتمكن مطاراتها من العمل.. أنتم أصدقاؤنا، ولكن لا ينبغي لكم الانضمام إلى صفوف أمريكا، ويجب عليكم منع توسيع الحرب".

وأضاف رضائي: "من أكبر أخطاء ترامب التاريخية وأغبى حماقاته خطابه في الأمم المتحدة، والخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة من جراء سياساته وفشلها ما دفع وسائل الإعلام الأمريكية إلى تهميش صوت رئيسها".

وذكر أن "الولايات المتحدة كانت تخطط لتدمير إيران في هذه الحرب لكنها عمليا حولت إيران لرابع أكبر قوة في العالم، كما ظهر ترامب كمجرم فاشل والرئيس بزشكيان سيرد على أوهامه". موضحا أن "إيران كانت أول دولة تسقط طائرات إف-35 وأواكس الأمريكية وفعليا لم يعد أحد يراها كقوة عظمى".

وأشار رضائي إلى أن "إيران لم تغير أبدا مواقفها والمرحلة الجديدة في العملية الدبلوماسية لن تكون كما في السابق، مؤكدا أنه "إذا لم تنفذ الولايات المتحدة شروط طهران فلن يفتح مضيق هرمز أبدا والشروط اليوم تختلف عما قبل".

وأوضح: "أبلغنا شروطنا للدول الوسيطة التي تأتي إلى طهران ومن دون تنفيذ هذه الشروط لن تكون هناك مفاوضات"، مؤكدا أن "إغلاق المضائق عالميا سببه الولايات المتحدة وسياساتها، وإيران لا ترحب باتساع الحروب في المنطقة وتؤكد على الحلول السلمية".

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق، بأن جميع شركات الطيران الإيرانية ستجبر على وقف عملياتها في 23 سبتمبر تحت تهديد فرض عقوبات ثانوية على مقدمي خدمات الطيران.