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إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة.. تفاصيل القضية

  • 23 أيلول 2026
  • 18:29
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة تفاصيل القضية

خبرني - أكدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الأربعاء، إحالة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.

وفي خضم منافسات كأس العالم في منتصف يونيو/حزيران، أيّدت محكمة الاستئناف في فرساي إحالة الدولي المغربي ومدافع باريس سان جرمان إلى المحاكمة، وهو القرار الذي صدر ابتدائيا في فبراير/شباط، بتهمة اغتصاب شابة عام 2023، وهو ما ينفيه اللاعب منذ بداية الإجراءات القضائية. وقد طعن حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار.

في فبراير/شباط 2023، أبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما حينها الشرطة في منطقة فال دو مارن جنوب شرق باريس أن حكيمي اغتصبها.

وقال مصدر في الشرطة حينها إن المدعية قالت إنها التقت حكيمي في يناير/كانون الثاني 2023 عبر إنستغرام، وذهبت إلى منزله بسيارة أجرة طلبها اللاعب.

وادعت أن حكيمي قبّلها، ولمسها من دون رضاها، ثم اغتصبها.

وأضافت أنها تمكنت بعد ذلك من دفعه بعيدا عنها، وأن إحدى صديقاتها التي كانت على تواصل معها عبر الرسائل النصية حضرت لاصطحابها.

وشكّل الطعن بالنقض آخر وسيلة استئناف متاحة للاعب ضمن النظام القضائي الفرنسي، بعدما قرر قاض في محكمة نانتير في فبراير/شباط إحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أو دو سين (منطقة باريس) بتهمة الاغتصاب، قبل أن يستأنف حكيمي القرار الابتدائي ثم يتقدم بطعن لدى محكمة النقض.

وقالت محامية الشابة، الأستاذة راشيل-فلور باردو، في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس: "بعد ثلاث سنوات ونصف من المعركة القضائية، وبعد أن تعرضت موكلتي للتشهير والسحل المعنوي من قبل دفاع أشرف حكيمي، فهي مصممة على نيل العدالة وستواصل النضال حتى النهاية".

وأضاف الأستاذ برتران بيرييه الذي تولى الدفاع عن الطرف المدني أمام المحكمة "يعكس هذا القرار متانة ودقة التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف"، وذلك في البيان الصحفي نفسه.

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