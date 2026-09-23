الشرع أمام الأمم المتحدة.. سورية توحدت وبدأت تنهض

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سورية توحدت وبدأت مرحلة النهوض، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الفائت.

واستهل الشرع كلمته بالتذكير بوقوفه على المنبر ذاته قبل عام تماما، حين أكد انتصار الشعب السوري وعدّه "انتصارا للعالم أجمع"، وقال: "أما اليوم فإني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه، ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه".

وأضاف: "في العام الماضي ذكرت أن سورية عادت، أما اليوم فأقول إن سورية تنهض"، مؤكدا على ما تحقق من وحدة البلاد "من شمالها إلى جنوبها"، وحصر السلاح، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفع العقوبات وحل القيود، وانطلاق مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، ومكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية.

وقال إن هذه الإنجازات ترجمت إلى "واقع ملموس حين انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة، ووضعنا نصب أعيننا رفاه شعبنا ومستقبله وبناء بلادنا الخارجة من أتون الحرب، مستندين إلى إرادته وسيادته واستقلال قراره".

وشدد الشرع على أن أمن الشرق الأوسط ينسج في سورية ، كما عرج إلى استئناف عجلة الإنتاج، مؤكدا عودة أكثر من 3 آلاف خط إنتاج جديد في البلاد.

حصيلة دبلوماسية بالأرقام

وأشار الرئيس الشرع إلى أن "الرؤية الوطنية السورية أثمرت حصيلة دبلوماسية تنطق بالأرقام"، موضحا أنه منذ التحرير "فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، وصارت عاصمتنا مقرا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، وبدأت الوفود تتوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول".

الملف الكيميائي: إنهاء الإرث

وفي الملف الذي "أثقل اسم سورية عقدا كاملا"، أعلن الرئيس الشرع إطلاق فريق "أنفاس الحرية" مع سبع دول "لطيّ الإرث الكيميائي"، مؤكدا تدمير "42 قنبلة كيميائية"، واستعادة الحقوق كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن العمل الجماعي أمانة".

وفيما يتعلق بـ"الحرب المفتوحة ضد شبكات الجريمة العابرة للحدود"، قال الرئيس الشرع إن الثغور السورية "وقفت درعا صلبا"، مشيرا إلى ضبط نحو 700 مليون حبة كبتاغون في أكثر من 1500 عملية، وتفكيك 90 شبكة دولية، ومكافحة التجارة بالبشر والجريمة.

وأعلن الرئيس الشرع أن "رسوخ الأمن والاستقرار" أثمر "واقعا تتهاوى فيه جدران العزلة"، مشيرا إلى انقشاع غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر، والرفع الأوروبي والبريطاني المتدرج الذي "توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي"، وطي صفحة "الدولة الراعية للإرهاب"، "إيذانا بنهاية 47 عاما من العزلة".

وأكد أن "التعافي عاد إلى هذا البلد الجريح"، ليعود معه أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ "عودة طوعية كريمة"، وتتحول سورية "من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة خير يجتمع عليها العالم".

"الجولان أرض سورية"

وشدد الرئيس الشرع على أن "ثوابتنا الوطنية" تزداد رسوخا "بقوة القانون وإرادة الشعب"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي محاولات فرض واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة قرار مجلس الأمن 497″.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية، قال الرئيس الشرع إن "إسرائيل تظهر بشذوذها لتعتدي على سورية بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، بما يهدد استقرار سورية ويخالف توجه العالم بأسره". وأكد أن "موقفنا المعلن لا يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974، والدعوة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط 8 ديسمبر/كانون الأول 2024″.