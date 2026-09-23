بعد تعذّر حضوره.. تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر

خبرني - تأجلت جلسة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، الأربعاء، في ملف "أحداث عبرا"، بعدما تعذّر حضوره لأسباب صحية، فيما حضرت محاميته لمتابعة الإجراءات القانونية نيابة عنه.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى إفادات 7 شهود، إلا أن الجلسة انتهت إلى التأجيل وتحديد 21 أكتوبر المقبل موعدًا جديدًا لاستكمال النظر في القضية.

وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام لبنانية، تقدمت وكيلة شاكر، المحامية أماتا مبارك، بعذر طبي قبل نحو أسبوع، ما دفع إلى إرجاء الجلسة. ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود الفنان اللبناني في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتلقى العلاج ويمضي فترة نقاهة.

وكان شاكر قد أُخلي سبيله في 8 تموز الماضي، قبل أن يغادر لبنان متوجهاً إلى قطر، بعد رفع قرار منع السفر عنه وإعادة جواز سفره.

وتحظى القضية باهتمام واسع، في ظل تداول احتمالات عدة بشأن مآلها، من بينها احتساب مدة التوقيف التي سبق أن قضاها شاكر أو صدور قرار ببراءته، إلا أن القرار النهائي يبقى من اختصاص المحكمة، ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي في الملف.

وعلى الصعيد الفني، تلقى شاكر خلال الفترة الماضية عروضًا لإحياء حفلات غنائية في عدد من الدول العربية وخارجها، على أن تتحدد مشاركاته المقبلة بعد انتهاء فترة النقاهة التي يقضيها حالياً في الدوحة.