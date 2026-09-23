وزارة العدل الأمريكية تجيز لترمب منع وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض

خبرني - خلصت وزارة العدل الأمريكية -أمس الثلاثاء- إلى أنه بإمكان البيت الأبيض منع شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو " و"بوليتيكو" من التغطية الإعلامية داخل المقر الرئاسي، بناء على طلب الرئيس دونالد ترمب، وذلك قبل جلسة استماع أمام المحكمة.

ولجأت المؤسسات الإعلامية الثلاث إلى القضاء بعدما أصدر ترمب -يوم الجمعة الماضي- قرارا بمنعها من دخول البيت الأبيض، في خطوة قال إنها جاءت ردا على نشرها ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وحدد قاضٍ في محكمة مقاطعة أمريكية جلسة استماع -اليوم الأربعاء- للنظر في دعوى المؤسسات الثلاث، التي تطالب بإصدار أمر مؤقت يعلق قرار الحظر.

وقالت وزارة العدل -في مذكرة قدمتها إلى المحكمة- إن ترمب يستطيع التحكم في وصول الصحفيين إلى المناطق الرئاسية المقيدة، مثل المكتب البيضاوي، مشيرة إلى أن دخول البيت الأبيض امتياز وليس حقا مكتسبا.

وأضافت المذكرة أن رسائل تتضمن أسباب الرئيس للحظر أُرسلت -الثلاثاء- إلى المؤسسات الإعلامية الثلاث، التي لديها مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتقديم اعتراضاتها.

وبحسب الملف القضائي، تتضمن الرسائل إشارات إلى عدد من الوقائع الإعلامية التي تقول الإدارة إنها هددت الأمن القومي ونشرت معلومات مضللة.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى "سي إن إن" إلى تقرير نشرته الشبكة عن خطط ترمب لبناء ملجأ تحت قاعة الاحتفالات في الجناح الشرقي للبيت الأبيض الذي يجري تشييده، وذكرت أن التقرير كشف تفاصيل بناء شديدة السرية. كما تضمنت الرسالة إشارات إلى تقارير أخرى تناولت الحرب مع إيران، وفقا للشبكة.

وكان صحفيون من "سي إن إن" و"إم إس ناو" (إم إس إن بي سي سابقا) و"بوليتيكو" قد مُنعوا -السبت- من دخول مجمع البيت الأبيض، كما صودرت تصاريح دخولهم.

تضامن إعلامي

وفي خطوة تضامنية، قررت الشبكات الأمريكية الأربع الأخرى المشاركة في نظام التناوب لتغطية أنشطة الرئيس -وهي "سي بي إس" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" و"فوكس"- تعليق تغطيتها للبيت الأبيض.

كما أبدى مصورون من عدد من وسائل الإعلام تضامنهم مع المؤسسات الإعلامية الثلاث.

وطالبت المؤسسات الثلاث -في دعواها أمام المحكمة- بإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد قرار الحظر، مشيرة إلى أنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حماية حرية الصحافة.

وقالت في مذكرة قدمتها إلى المحكمة إن هذا الحظر "يشكل اعتداء مباشرا على التعديل الأول وانتهاكا صارخا لأهم مبادئنا الدستورية".

وأمس الثلاثاء، ألمح ترمب إلى أن "سي إن إن" ينبغي ألا تغطي أخباره حتى خارج البيت الأبيض.

وقال ترمب للصحفيين الذين كانوا يغطون زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع "لقد فوجئت بوجود سي إن إن هنا لتغطيتي. لا ينبغي لكم التواجد هنا".

ولطالما هاجم ترمب وسائل الإعلام التي تغطي حملاته وإدارته بصورة نقدية، واصفا الصحافة مرارا بأنها "عدو الشعب".

ويأتي التصعيد بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام في ظل توترات سياسية متزايدة، في حين يواجه الجمهوريون تحديات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط دون مؤشرات واضحة على نهايتها.