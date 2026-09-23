المياه توقع اتفاقية توليد كهرباء بقيمة 3.3 مليون يورو

خبرني - وقع أمين عام سلطة المياه سفيان البطاينة مع ممثل الائتلاف الاستشاري ماتياس ميليتش، ممثلا عن شركة Fichtner Water & Transportation GmbH الألمانية وشريكها الأردني، اتفاقية خدمات استشارية بقيمة 3.3 مليون يورو لتنفيذ الخدمات ضمن برنامج "تحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي".

وذلك في إطار جهود وزارة المياه والري وسلطة المياه الأردنية لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل وتعزيز الاستدامة في قطاع المياه.

ويأتي تمويل البرنامج من خلال نحو 20 مليون يورو ضمن التعاون الألماني الثنائي، إضافة إلى منحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كتمويل مشترك، كما يندرج البرنامج ضمن برنامج التمويل القائم على النتائج - المرحلة الثانية (Results-Based Financing - Phase II) المدعوم من بنك الإعمار الألماني (KfW)، بما في ذلك الأنشطة ضمن الحزمة الأولى.

ويعد البرنامج من المبادرات المهمة في قطاع المياه الأردني، لما يتضمنه من حلول مبتكرة ومستدامة تجمع بين تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطاقة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي لتوليد الكهرباء.

كما يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز استرداد الكلف، وتمكين إعادة الاستخدام الآمن والمفيد للمياه المعالجة لأغراض الري، إلى جانب الحد من الآثار البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة.

كما يعزز البرنامج مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية المتخصصة، بما يسهم في ضمان استدامة وكفاءة وأداء أنظمة المياه والصرف الصحي على المدى الطويل.

وحضر التوقيع لورا شنيتلر، رئيسة التعاون الإنمائي في السفارة الألمانية، ونسرين حدادين، من مكتب بنك الإعمار الألماني (KfW) في الأردن، وباولو زينغالي، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وعمر أبو عيد، مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إلى جانب مدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة، ومدير البرنامج المهندس مدين الربابعة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة.

وبموجب نموذج تنفيذ المشروع، سيتولى المقاول الذي ستتم إحالة عطاء تنفيذ الأعمال عليه مسؤولية تنفيذ الأعمال وتشغيل وصيانة الأنظمة لمدة 15 عاما، بما يربط بين أعمال التصميم والتنفيذ وكفاءة التشغيل والأداء المستدام على المدى الطويل.

ويأتي البرنامج انسجاما مع الأولويات الوطنية للمملكة في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، كما يدعم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يؤكد عليه البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.

وسيدعم البرنامج أعمال تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غرب جرش وشرق جرش وكفرنجة، إلى جانب تطوير مرافق معالجة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي لإنتاج الكهرباء النظيفة داخل محطات المعالجة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية وخفض كلف الطاقة والتشغيل، ورفع الكفاءة والاستدامة العامة لمرافق معالجة مياه الصرف الصحي.

وفي الوقت ذاته، ستسهم أعمال تطوير وتحسين جودة المياه المعالجة في دعم إعادة استخدامها بصورة آمنة لأغراض الري، بما يعزز المحافظة على مصادر المياه، ويوفر موردا مائيا إضافيا لأغراض الري، ويحد من الضغط على مصادر المياه التقليدية.

ويعكس هذا البرنامج استمرار التعاون والشراكة بين الأردن وألمانيا والاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحديث قطاع المياه ورفع كفاءة الطاقة والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد لقطاع المياه في المملكة، في ظل الدعم المستمر الذي يقدمه بنك الإعمار الألماني (KfW) والاتحاد الأوروبي للبرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاع المياه الأردني.