كيف قفزت ثروة «أفقر ملياردير» في أفريقيا؟

خبرني - شهدت ثروة الملياردير النيجيري فيمي أوتيدولا قفزة لافتة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت من نحو 1.3 مليار دولار في بداية العام إلى ملياري دولار، في تحول جعله يتجاوز في ثروته عدداً من رجال الأعمال البارزين في أفريقيا، وفق تقرير نشره موقع "Business Insider"، استناداً إلى بيانات مؤشر فوربس.

ويُعد هذا الصعود كبيراً بالنسبة لأوتيدولا، الذي كان يُشار إليه سابقاً باعتباره «أفقر ملياردير في أفريقيا» من حيث حجم الثروة. لكن ارتفاع ثروته بنحو 700 مليون دولار خلال أشهر غيّر موقعه على قائمة أثرياء القارة، إذ أصبح يتفوق حالياً على أسماء بارزة من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا.

وبحسب أحدث أرقام فوربس التي نقلها التقرير، تبلغ ثروة أوتيدولا نحو ملياري دولار، ما يضعه في المرتبة 2115 عالمياً. ويأتي ذلك بعد أن كانت ثروته قد وصلت إلى 1.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، في استمرار لصعودها خلال العام.

وأصبح رجل الأعمال النيجيري أغنى من المصريين سامح ساويرس وياسين منصور، اللذين تبلغ ثروة كل منهما نحو 1.4 مليار دولار، كما يتجاوز يوسف منصور البالغة ثروته 1.8 مليار دولار. كذلك تفوق ثروته ثروات المغربي عثمان بنجلون وعائلته، وعزيز أخنوش وعائلته، وأنس صفريوي وعائلته، إضافة إلى الجنوب أفريقي كريستوفل فيزه ورجل الأعمال بول فان زيدام.

ويرتبط الجزء الأكبر من هذا التحول باستثمارات أوتيدولا في شركة First HoldCo، إحدى المؤسسات المصرفية والخدمات المالية الكبرى في أفريقيا. أصبح أوتيدولا أكبر مساهم في الشركة عام 2021، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024، بينما واصلت قيمة حصته الارتفاع مع صعود سهم الشركة.

وفي يوليو 2026، ارتفعت قيمة حصة أوتيدولا إلى قرابة 530 مليون دولار بعد صعود سهم First HoldCo بنحو 9.98% في جلسة تداول واحدة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 79.35 نايرا. كما كشفت إفصاحات تنظيمية لاحقة عن شراء أوتيدولا 95.7 مليون سهم إضافي مقابل نحو 12.58 مليار نايرا، أي ما يقارب 9 ملايين دولار، لترتفع حصته من 27.49% إلى 27.70%.

ويعكس صعود أوتيدولا كيف يمكن لتحركات الأسهم والاستثمارات الكبيرة أن تعيد ترتيب خريطة الثروات في أفريقيا خلال فترة قصيرة، خصوصاً بالنسبة للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بحصص ضخمة في شركات مدرجة بالبورصات.

من هو فيمي أوتيدولا؟

فيمي أوتيدولا رجل أعمال نيجيري يبلغ من العمر 63 عامًا، بدأ تكوين ثروته في تجارة السلع قبل أن يتوسع في قطاع الطاقة. أسس شركة Zenon Petroleum and Gas، ثم استحوذ عام 2007 على حصة مسيطرة في شركة African Petroleum، التي تحولت لاحقًا إلى Forte Oil. وفي 2018 باع حصته في الشركة، ليوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته إلى قطاع الكهرباء.

وكان أوتيدولا من أبرز المستثمرين في Geregu Power، وهي شركة لتوليد الكهرباء في نيجيريا، قبل أن يبيع حصته المسيطرة في 2025 مقابل نحو 750 مليون دولار، مع احتفاظه بحصة تبلغ 5% في الشركة.

لكن مصدر القفزة الأخيرة في ثروته يرتبط بصورة أساسية بالقطاع المصرفي. فمنذ 2021، بدأ أوتيدولا في زيادة حصته في First HoldCo، الشركة الأم لـFirstBank، وأصبح أكبر مساهم فيها، كما تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024. وبحلول أغسطس 2026، وصلت ملكيته إلى نحو 27.7% بعد سلسلة من عمليات شراء الأسهم.

ومع ارتفاع سهم First HoldCo إلى مستوى قياسي في سبتمبر، تجاوزت قيمة حصته في الشركة تريليوني نايرا، وهو ما انعكس سريعًا على تقديرات ثروته. وفي 19 سبتمبر، قدرت فوربس ثروته بنحو 2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في بداية العام.

قصة لقب "أفقر ملياردير في أفريقيا"

في مطلع عام 2026، أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية لأثرياء أفريقيا، وظهر فيها اسم فيمي أوتيدولا بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار. تراجعت ثروته بشكل ملحوظ آنذاك نتيجة بيعه حصة كبيرة من شركه توليد الكهرباء "Geregu Power" بأقل من قيمتها السوقية الفعلية.هذا التراجع وضعه في صدارة قائمة "الأقل ثروة" بين مليارديرات القارة لذلك أُطلق عليه مجازاً "أفقر ملياردير في أفريقيا".

قصة لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»

في مطلع عام 2026، أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية لمليارديرات أفريقيا، وظهر فيها اسم النيجيري فيمي أوتيدولا بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، ليحتل المرتبة 22 على مستوى القارة.

وتراجعت ثروته بنحو 200 مليون دولار بعد بيع حصة أغلبية في شركة توليد الكهرباء «Geregu Power» بسعر يقل عن قيمتها السوقية، وفق تقديرات «فوربس».

وبسبب وجوده في ذيل قائمة مليارديرات القارة، أطلقت عليه بعض التغطيات الإعلامية مجازًا لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»؛ وهو وصف يشير إلى ترتيبه بين مليارديرات القارة، وليس إلى افتقاره للثروة.