إعداد مخفي في هاتفك يكشف الرسائل المحذوفة.. كيف تفعله؟

خبرني - هل سبق أن وصلتك رسالة، ثم اختفت قبل أن تتمكن من فتحها؟ في العادة، لا توجد طريقة مباشرة لقراءة الرسائل التي حذفها مرسلها من المحادثة، لكن هواتف أندرويد توفر ميزة مخفية يمكنها في بعض الحالات الاحتفاظ بنص الإشعار، حتى بعد حذف الرسالة من التطبيق.

الميزة تحمل اسم Notification History أو «سجل الإشعارات»، وهي تحتفظ بسجل للتنبيهات التي تلقاها الهاتف، بما في ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وإشعارات تطبيقات المحادثة. ومن خلالها يمكن الرجوع إلى الإشعارات التي وصلت خلال آخر 24 ساعة والاطلاع على محتواها.

ولا تقتصر فائدتها على الرسائل المحذوفة؛ إذ يمكن استخدامها أيضًا لاستعادة إشعار مهم جرى حذفه بالخطأ أثناء تنظيف قائمة التنبيهات، كما تساعد في معرفة التطبيقات التي ترسل إشعارات متكررة وغير ضرورية، تمهيدًا لإيقافها وتقليل الإزعاج.

كيف تفعل سجل الإشعارات؟

في هواتف Google Pixel وMotorola، افتح «الإعدادات»، ثم اختر «الإشعارات»، وبعدها «سجل الإشعارات»، ثم فعّل خيار Use notification history إذا لم يكن مفعّلًا.

أما في هواتف Samsung، فانتقل إلى «الإعدادات»، ثم «الإشعارات»، واختر «الإعدادات المتقدمة»، وبعدها «سجل الإشعارات»، ثم فعّل الخيار.

وفي الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن البحث عن خيار Notification History داخل قسم الإشعارات، أو كتابة اسمه في شريط البحث ضمن «الإعدادات».

وبمجرد تفعيل الميزة، سيبدأ الهاتف في تسجيل الإشعارات الجديدة، ويمكن مراجعتها لاحقًا من صفحة «سجل الإشعارات» نفسها.

لكن هناك نقطة مهمة وهي أن الميزة لا تستطيع استعادة رسائل حُذفت قبل تفعيلها. كما أن سجل الإشعارات يحتفظ بالتنبيهات لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط، لذلك يجب مراجعة السجل خلال هذه الفترة إذا كنت تريد العثور على رسالة حُذفت من المحادثة.

كذلك، لن تظهر الرسائل التي لم ينتج عنها إشعار أصلًا. فإذا كانت محادثة معينة مكتومة ولم يصلك إشعار برسالة جديدة، فلن تُسجل الرسالة في «سجل الإشعارات». كما أن الرسائل الطويلة قد لا تظهر كاملة، إذ يقتصر السجل على جزء من النص الذي ظهر في الإشعار.