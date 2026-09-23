أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026

خبرني - جددّت أورنج الأردن شراكتها الاستراتيجية والحصرية طويلة الأمد مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2026"، في دورته الخامسة عشرة، والذي يُعقد كل عامين تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والمُقام في مدينة العقبة، مواصلةً تعاونها مع هذا الحدث الدولي الذي رسّخ على مدى ثلاثة عقود مكانة الأردن كمنصة عالمية تجمع قادة وخبراء وصنّاع القرار في قطاعات الدفاع والأمن والتكنولوجيا. ويواصل سوفكس مسيرته بتسليط الضوء على الابتكار والتقنيات المتقدمة والحلول التي تشكل مستقبل الأمن والدفاع.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من رئيس مجلس إدارة سوفكس، اللواء المهندس المتقاعد أيمن أحمد البطران، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، بحضور المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس أحمد أبو ذياب.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى أورنج الأردن دور المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات والإنترنت خلال فعاليات سوفكس، حيث ستوفر خدمات اتصال موثوقة وبنية تحتية رقمية متقدمة تواكب متطلبات الحدث وحجم المشاركة الدولية.

كما ستستعرض أورنج الأردن، خلال هذه الدورة وعبر جناحين، مجموعة من أحدث حلولها وخدماتها التكنولوجية، بما يبرز قدراتها في توظيف التكنولوجيا لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، من خلال حلول متطورة تجمع بين الكفاءة والأمان والموثوقية، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها في تقديم حلول رقمية متقدمة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، فخره بتجديد هذه الشراكة الاستراتيجية والحصرية مع سوفكس، والتي تعكس ثقة متبادلة وعلاقة راسخة، وتنسجم مع التزام أورنج الأردن بدورها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، وبأن تكون شريكاً وطنياً فاعلاً في الأحداث والفعاليات التي تعكس مكانة الأردن وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا. وأشار المهندس منصور إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تسهم في إعادة رسم ملامح المشهد التكنولوجي، وتعزز أهمية توفير بيئات رقمية آمنة وموثوقة. ولفت إلى أن هذه التطورات تنسجم بشكل وثيق مع التوجه المتنامي لمؤتمر ومعرض سوفكس نحو التقنيات المتقدمة والابتكار والحلول التي ترسم مستقبل الأمن والدفاع، بما يؤكد أهمية القدرات الرقمية المتطورة في دعم حدث بهذا الحجم والحضور الدولي.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة سوفكس، اللواء المهندس المتقاعد أيمن أحمد البطران، أهمية دور شركة أورنج الأردن في قطاع الاتصالات المحلي، خاصة وأنها ترفد السوق المحلية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، شاكراً الشركة على رعايتها ودعمها كشريك استراتيجي.

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