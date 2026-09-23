ترمب يعد لاحتفاء كبير بزيارة الرئيس الصيني

خبرني - يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن اليوم الأربعاء في زيارة ​تستغرق ثلاثة أيام ربما يطغي فيها التوتر بين القوتين العظميين حول التجارة والتكنولوجيا وإيران على مراسم الاحتفاء بالزيارة.

وهذه ‌هي أول زيارة للرئيس ​الصيني إلى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسيستقبله ترامب هو وزوجته على مدرج الطائرة عند وصولهما مساء اليوم الأربعاء إلى القاعدة العسكرية في ماريلاند الموجود فيها طائرة الرئاسة (إير فورس وان).

ومن المقرر أن تشمل المراسم مأدبة عشاء رسمية بحضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجال التكنولوجيا، وعرضا عسكريا في البيت الأبيض يتضمن تحليق طائرات نفاثة فوق المكان، وزيارة إلى الأرشيف الوطني حيث تحفظ النسخ الأصلية لإعلان الاستقلال والدستور.

ومضى الجانبان قدما نحو عقد القمة رغم الخلافات الشديدة بينهما. وقال محللون إن الهدف من القمة هو إظهار الاستقرار في العلاقات بين البلدين الكبيرين.

وتتضاءل التوقعات بتحقيق أي انفراجة في العلاقات خلال الزيارة.

وقالت مصادر مطلعة إن من المرجح أن يطرح شي ‌بقوة رؤية الصين بأن تايوان جزء من أراضيها، وهو موضوع تفضل واشنطن تجنبه، بينما سيبقي ترامب على الأرجح على ضوابط صارمة على الصادرات الأميركية رغم اعتراض شي.

لكن المحادثات المقررة غدا الخميس قد تسفر رغم ذلك عن اتفاقات لخفض الرسوم الجمركية في قطاعات بعينها والتعاون ‌في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتوسيع نطاق الحوار بين جيشي البلدين.