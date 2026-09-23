العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الزرقاء

خبرني - تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأربعاء، عددا من مشاريع المبادرات الملكية السامية في محافظة الزرقاء.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث تشمل مشاريع منجزة للاطمئنان على سير العمل فيها واستدامة الخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة، ومشاريع قيد التنفيذ للوقوف على مجريات سير العمل ونسب الإنجاز، والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، وبما يحقق الغايات التي أنشئت من أجلها ويعظم أثرها التنموي والاجتماعي.

واستهل العيسوي جولته، بحضور وزير الشباب رائد العدوان ومحافظ الزرقاء بالإنابة الدكتور محيي الدين العدوان بتفقد نواة المدينة الرياضية في لواء الرصيفة، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات ملكية خلال زيارة سابقة لجلالة الملك إلى لواء الرصيفة، وتضمنت إنشاء ملعب كرة قدم قانوني يشكل نواة لمدينة رياضية تخدم المجتمع المحلي عموما وقطاع الشباب على وجه الخصوص.

واطلع العيسوي على مرافق المشروع، الذي أقيم على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، ويضم ملعب كرة قدم بمواصفات قانونية ومدرجات، إلى جانب مبنى إداري يشتمل على مكاتب وغرف غيار للاعبين ووحدات صحية.

كما اطلع خلال الزيارة على الموقع المقترح لإنشاء مركز نموذجي للشباب لخدمة شباب مدينة الرصيفة والذي صدرت التوجيهات الملكية بإنشائه بعد الزيارة الملكية الأخيرة لمحافظة الزرقاء في شهر أيار الماضي.

وأكد العيسوي أهمية مواصلة تطوير المرافق الرياضية والشبابية ورفع جاهزيتها، بما يوسع قاعدة المستفيدين منها و يوفر للشباب بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية، واستثمار طاقاتهم وتنمية قدراتهم.

وفي لواء الرصيفة، تفقد العيسوي مشروع إنشاء مدرسة الثقافة العسكرية( خديجة بنت خويلد الثانوية للبنات)، بحضور الدكتور العدوان، ورئيس دائرة التعليم الجامعي في مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الركن أمجد النعيمات ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية العقيد طارق غنيمات، حيث جال في مرافق المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز الإنشائي فيه 100 بالمئة.

ويتكون المشروع من مبنيين، يشتمل كل منهما على ثلاثة طوابق، تسوية وأرضي وأول، وتضم 31 غرفة صفية، بطاقة استيعابية 900 من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، ومختبري حاسوب، ومختبري علوم، ومكاتب إدارية، فيما من المقرر البدء بأعمال تأثيث المدرسة وتجهيزها قريبا.

وأشار العيسوي إلى أهمية استكمال تجهيز المدرسة وفق المتطلبات اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة مرافقها يشكلان ركيزة أساسية في تحسين نوعية الخدمات التعليمية.

كما تفقد العيسوي، بحضور الدكتور العدوان، مشروع إنشاء مبنى جديد لمدرسة ربا الضليل الأساسية المختلطة في قضاء الضليل.

واستمع العيسوي إلى إيجاز حول سير العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 99 بالمئة، حيث يتم تنفيذ المدرسة بنظام البناء الجاهز.

وتتكون من 12 غرفة صفية، ومختبرات ومكاتب إدارية وغرفة للمعلمين وحضانة أطفال إلى جانب ساحات وملعب خماسي لكرة القدم.

وأكد العيسوي أهمية إنجاز الأعمال المتبقية بالسرعة الممكنة ووفق المواصفات المعتمدة، بما يتيح تشغيل المدرسة والاستفادة منها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن تحسين البيئة المدرسية وتوفير المرافق المناسبة يسهمان في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

كما زار العيسوي عربة الطعام “عجين تايم”، إحدى عربات المرحلة الثانية من مبادرة عربات الطعام، بحضور الدكتور العدوان، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان.

واطلع العيسوي على تجربة مشروع عربة الطعام “عجين تايم” وطبيعة عملها والمنتجات التي تقدمها، حيث استمع من المستفيدة هيا أبو حمور إلى شرح حول تجربتها في المشروع، وما أتاحته لها المبادرة من فرصة لاستثمار مهاراتها في فنون الطهي وتحويلها إلى مشروع منتج ومصدر دخل، إلى جانب ما وفره لها التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية من دعم لتطوير مشروعها واستدامته.

وتعود عربة “عجين تايم” للمستفيدة هيا أبو حمور، البالغة من العمر 33 عاما، والحاصلة على دبلوم في فنون الطهي، حيث كانت عاطلة عن العمل قبل استفادتها من المبادرة، وبدأت تشغيل العربة في نيسان الماضي في منطقة الزرقاء الجديدة.

وكانت المرحلة الثانية من المبادرة قد أطلقت في الثامن من أيار 2025، بهدف تشغيل الشباب العاطلين عن العمل وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية وريادية، وتضمنت تشغيل 25 عربة طعام موزعة على مناطق حيوية وسياحية في مختلف محافظات المملكة.

ويجري اختيار المستفيدين وفق معايير فنية تراعي الجدوى الاقتصادية للمشاريع، إلى جانب إخضاع المتقدمين لاختبارات طهي عملية ومباشرة.

ولفت العيسوي إلى أهمية مثل هذه المشاريع في تمكين الشباب وتحويل مهاراتهم إلى فرص إنتاج حقيقية، مؤكدا أهمية الجمع بين توفير أدوات العمل والتدريب والتأهيل والمتابعة المستمرة، بما يعزز فرص نجاح المشاريع واستدامتها ويوسع ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات.

كما تفقد العيسوي، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والعدوان، مسجد العرب والحديقة العامة المجاورة له، واطلع على مرافقهما والنشاطات التي ينظمها المسجد.

يشار إلى أنه جرى تنفيذ حزمة من المشاريع والأعمال للمسجد والحديقة المجاورة، ضمن المبادرات الملكية، عقب صدور توجيهات ملكية سامية.

وشملت الأعمال إنشاء حديقة عامة في محيط المسجد، وتزويدها بوحدة ألعاب متكاملة، وإنشاء ملعب خماسي لكرة القدم ومسارات للمشي والتنزه بين المساحات الخضراء ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، وجرى افتتاح الحديقة في تشرين الأول عام 2021.

كما شملت الأعمال إنشاء مواقف للسيارات، وتنفيذ أعمال صيانة وترميم للمسجد، وتوفير وسيلة نقل، إلى جانب تجهيز المركز الثقافي الإسلامي التابع للمسجد بعدد من التجهيزات والمستلزمات اللازمة لبرامجه وأنشطتها.

وشاهد العيسوي فيلما استعرض فيها حجم النشاطات والبرامج التي نفذها المسحد سواء داخل المسجد أو خارجه.

وأكد العيسوي أهمية المحافظة على المشاريع والمرافق المنجزة وإدامة جاهزيتها وصيانتها بصورة مستمرة، بما يضمن استمرارية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لافتا إلى أن المتابعة الميدانية للمبادرات الملكية لا تقتصر على مرحلة الإنشاء، وإنما تمتد إلى الاطمئنان على حسن تشغيل المشاريع واستدامة أثرها وتحقيق أهدافها.

من جانبه ثمن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة الاهتمام والرعاية التي يقدمها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بيوت الله في مختلف مناطق المملكة لتكون منبرا لقول الحق والحكمة والموعظة والتعليم.

وعلى صعيد متصل، زار العيسوي، خلال جولته في محافظة الزرقاء، النادي القوقازي الرياضي في لواء الهاشمية، بحضور الدكتور العدوان، حيث اطلع على مبنى إدارة النادي ومرافقه وتجهيزاته.

واستمع العيسوي من القائمين على المشروع إلى شرح حول مكونات المبنى، الذي تبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويتكون من طابقين، ويضم غرفة اجتماعات ومكاتب إدارية.

يشار إلى أن نادي القوقازي تأسس عام 1932.

وفي تصريحات صحفية، أكد العيسوي أنه جرى تفقد عدد من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة الزرقاء، والاطلاع على سير العمل فيها، حيث شملت الجولة مشاريع قيد التنفيذ، بهدف الوقوف على مستوى الإنجاز والتأكد من تنفيذها وفق ما هو مخطط لها، إلى جانب تفقد مبادرات تم الانتهاء من تنفيذها سابقا، للاطمئنان على عملية تشغيلها وإدارتها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة الفئات المستهدفة.

وقال العيسوي إن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بالنزول إلى الميدان وتفقد سير العمل في المشاريع، للوقوف على المعيقات والتحديات إن وجدت، ووضع الحلول المباشرة والسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن كفاءة وسرعة تنفيذها.

وأكد العيسوي أن المبادرات الملكية السامية تنطلق من احتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها، وتترجم إلى مشاريع وبرامج عملية في القطاعات التعليمية والشبابية والإنتاجية والاجتماعية والخدمية، مشددا على مواصلة المتابعة الميدانية للمشاريع المنجزة وقيد التنفيذ، بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الخدمات وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة.

وأضاف أن من بين المشاريع التي شملتها الجولة مشروعا رياديا لعربة طعام لإحدى الفتيات، ضمن مبادرة عربات الطعام، التي لقيت اهتماما وإقبالا من الشباب لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال تقديم خدمات الطعام والشراب، ليصبحوا منتجين.