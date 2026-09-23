على خلفية تسريب معلومات سرية.. رئيسة استخبارات ألبانيا تسلّم نفسها

خبرني - سلّمت رئيسة جهاز الاستخبارات الألباني فلورا هيسيني نفسها للسلطات أمس الثلاثاء، بعدما أصدر مكتب الادعاء الخاص بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة مذكرة بتوقيفها، في إطار تحقيق فساد يشمل أيضا مسؤولين أمنيين بارزين.

وفي وقت سابق، أعلن الادعاء تعليق مهام هيسيني ووضعها قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تسريبها معلومات سرية إلى أشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.