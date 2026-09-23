أمطار غزيرة وسيول وبَرَد على مكة المكرمة والمدينة المنورة

خبرني - توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أنه لا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية.



البحر الأحمر

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتحول بعد الظهيرة إلى غربية فشمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

أما على الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية فشمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وتصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة مع السحب الرعدية الممطرة.



الخليج العربي

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 8-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.