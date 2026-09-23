طيران إيران تحت الحصار.. العقوبات الأمريكية تعطل رحلات دولية

خبرني - بدأت العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطيران الإيراني تفرض تداعياتها على حركة الرحلات الدولية، إذ ألغت شركات طيران إيرانية رحلات إلى عدد من الوجهات، فيما أوقفت مطارات في العراق وسلطنة عمان استقبال الطائرات الإيرانية، وسط استمرار رحلات أخرى إلى وجهات بينها الصين.

وأفادت وكالة سفر في طهران بتعليق الرحلات الإيرانية إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان، في حين بقيت وجهات دولية أخرى متاحة، بينها الصين. وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» هبوط طائرة تابعة لشركة «ماهان» الإيرانية في مدينة غوانغجو الصينية اليوم (الأربعاء)، في وقت رفضت بكين العقوبات الأمريكية ووصفتها بأنها غير قانونية.

وفي العراق، أبلغت السلطات المطارات بوقف استقبال الرحلات الإيرانية إلى مطار بغداد، اعتباراً من اليوم، بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الجهات التي تقدم خدمات للطائرات الإيرانية. وأكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية، فيما تجري مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن (الإثنين) أن الولايات المتحدة ستعمل على وقف العمليات الدولية لشركات الطيران الإيرانية اعتباراً من (الأربعاء)، ملوحاً بعقوبات ثانوية تطال الجهات التي تقدم لها خدمات، بما في ذلك التزود بالوقود وخدمات الهبوط وبيع التذاكر، أو الجهات التي قد تواجه الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.

وتزامنت الإجراءات مع تصعيد سياسي داخل إيران بشأن الاتصالات مع واشنطن، إذ انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مطالباً بتوضيح الأساس السياسي للاجتماع.

وقال رضائي إن وزارة الخارجية جهة تنفيذية وليست صاحبة قرار في رسم السياسات، معتبراً أن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقاً بالشروط الإيرانية، وأن عقد اجتماع لمناقشتها لا يبرر، من وجهة نظره، تجاوز الأطر السياسية المعتمدة، ووصف اللقاء بأنه «غير قانوني».

وتأتي القيود الجديدة في وقت تواجه فيه شركات الطيران الإيرانية ضغوطاً متراكمة نتيجة العقوبات الأمريكية، ما يضيّق تدريجياً خيارات تشغيل الرحلات الدولية ويزيد اعتماد طهران على عدد محدود من الوجهات والشركاء.