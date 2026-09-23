نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية

خبرني - أجرى أخصائي النسائية والتوليد وجراحة المنظار المتقدم الدكتور وحيد الجعبري، لأول مرة في المستشفيات الخاصة بالأردن عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي.

وقال الجعبري أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريضة غادرت المستشفى إلى منزلها بعد أقل من 24 ساعة.

وأوضح الجعبري لـ"خبرني" أن استخدام الروبوت الجراحي يمنح الطبيب رؤية أوضح أثناء إجراء العملية من خلال تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد (3D)، إلى جانب دقة أعلى في التحكم والحركة مقارنة بالمنظار الجراحي التقليدي.

وأضاف أن الروبوت الجراحي يوفر دقة أكبر في الحركة، ما يقلل من احتمالية الخطأ، كما أن إجراء العملية من خلال فتحات صغيرة في البطن يسهم في تقليل الألم والنزيف، ويسرع من فترة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار الجعبري إلى أن العملية استغرقت قرابة ساعتين ونصف، مؤكدا أن المريضة كانت بصحة وعافية بعد إجرائها، وغادرت إلى منزلها خلال أقل من 24 ساعة.

وبين أن فترة التعافي بعد هذا النوع من العمليات تكون أسرع، إذ يمكن للمريضة العودة إلى حياتها الطبيعية خلال أقل من أسبوع، وفقا لحالتها.