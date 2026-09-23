*
الاربعاء: 23 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية

نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية

  • 23 أيلول 2026
  • 16:28
نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية

خبرني - أجرى أخصائي النسائية والتوليد وجراحة المنظار المتقدم الدكتور وحيد الجعبري، لأول مرة في المستشفيات الخاصة بالأردن عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي.
وقال الجعبري أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريضة غادرت المستشفى إلى منزلها بعد أقل من 24 ساعة.

وأوضح الجعبري لـ"خبرني" أن استخدام الروبوت الجراحي يمنح الطبيب رؤية أوضح أثناء إجراء العملية من خلال تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد (3D)، إلى جانب دقة أعلى في التحكم والحركة مقارنة بالمنظار الجراحي التقليدي.

وأضاف أن الروبوت الجراحي يوفر دقة أكبر في الحركة، ما يقلل من احتمالية الخطأ، كما أن إجراء العملية من خلال فتحات صغيرة في البطن يسهم في تقليل الألم والنزيف، ويسرع من فترة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار الجعبري إلى أن العملية استغرقت قرابة ساعتين ونصف، مؤكدا أن المريضة كانت بصحة وعافية بعد إجرائها، وغادرت إلى منزلها خلال أقل من 24 ساعة.

وبين أن فترة التعافي بعد هذا النوع من العمليات تكون أسرع، إذ يمكن للمريضة العودة إلى حياتها الطبيعية خلال أقل من أسبوع، وفقا لحالتها.

نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية
نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية
نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية
نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية
نجاح اول عملية استئصال رحم باستخدام الروبوت الجراحي في المستشفيات الخاصة الأردنية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026
أورنج الأردن مزوّد الاتصالات والإنترنت الحصري في مؤتمر ومعرض سوفكس 2026
  • 2026-09-23 17:01
أمنية إحدى شركات Beyon تدعم مؤتمر أكاديمية عمّان لنموذج الأمم المتحدة AAMUN 2026 لتمكين قادة الغد رقمياً ودبلوماسياً
أمنية إحدى شركات Beyon تدعم مؤتمر أكاديمية عمّان لنموذج الأمم المتحدة AAMUN 2...
  • 2026-09-23 15:17
شومان تكرم الأديب هاشم غرايبة تقديرا لمسيرته الإبداعية والثقافية
شومان تكرم الأديب هاشم غرايبة تقديرا لمسيرته الإبداعية والثقافية
  • 2026-09-23 14:51
كابيتال بنك يستضيف د. خالد غطّاس في جلسة حول القيادة وفهم السلوك الإنساني
كابيتال بنك يستضيف د. خالد غطّاس في جلسة حول القيادة وفهم السلوك الإنساني
  • 2026-09-23 14:20
بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا
بنك الإسكان راعياً ذهبياً للمؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار ...
  • 2026-09-23 10:08
الملكية الأردنية تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوز سامر المجالي بجائزة التميز القيادي من ATW
الملكية الأردنية تسجل إنجازاً عالمياً جديداً بفوز سامر المجالي بجائزة التميز ...
  • 2026-09-22 17:26