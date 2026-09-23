ممثل فرنسي ينهي حياته بـ(القتل الرحيم) لهذا السبب !

خبرني - أنهى الممثل والمخرج المسرحي الفرنسي أرنو دينيس حياته بعمر 43 عاما، عقب خضوعه للقتل الرحيم في عيادة بلجيكية يوم 22 سبتمبر، بعد معاناة طويلة مع آلام لم يعد الطب قادرا على تخفيفها.

وقد بدأت معاناة دينيس في يوليو 2023، بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج فتق إربي – بين البطن والفخذ – مع زرع طرف اصطناعي من مادة البولي بروبيلين. وبعد عشرة أيام فقط من الجراحة، بدأت الأعراض تظهر: آلام شديدة، وغثيان، ورجفة، واضطرابات هضمية وهرمونية وعضلية وعصبية. وفي غضون ثلاثة أشهر، فقد 17 كيلوغراما من وزنه.

ولم يربط الأطباء في البداية بين العملية والأعراض، حتى اقترح جراح جهاز هضمي احتمال وجود عدم تحمل للمادة المزروعة، وطالب بإزالة الطرف الاصطناعي. وقد أجريت العملية في الولايات المتحدة بتكلفة بلغت 40 ألف يورو.

ورغم إزالة الصفيحة التي قال دينيس إنها "ذابت في أنسجته"، استمرت الآلام وتفاقمت لدرجة أنه لم يعد قادرا على مغادرة منزله أو الحفاظ على حياة اجتماعية. وقال بمرارة إنه لم يعد يملك "أي شيء مما يشكل كرامة الإنسان".

وقد تقدم دينيس بشكوى ضد مجهول بتهمة "الإصابات غير العمدية" مع محاميه فيليب كورتو، لكن النيابة العامة في باريس قررت نهاية أغسطس حفظ الشكوى، وبررت قرارها بأن القانون يشترط وجود "علاقة سببية مؤكدة"، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية.

وتلقّى دينيس إخطار الحفظ في 31 أغسطس، فكتب حينها بمرارة: "هذه هي الضربة القاضية الأخيرة، وكأنهم يدوسون على وجهي".

ورغم ذلك، بقي دينيس مقتنعا بأن الطرف الاصطناعي هو الذي أخل بجهازه المناعي وتسبب في التهاب الدماغ والنخاع العضلي الذي شخص به بعد سنوات من التيه الطبي.

وقد أشار القضاة أنفسهم إلى أن "التسلسل الزمني يسمح بتقدير أن هناك علاقة محتملة بين أعراضه وزرع الجهاز الطبي".

ويشار إلى أن 200 ألف طرف اصطناعي من هذا النوع تزرع سنويا، ولا تسجل السلطات الطبية سوى نسبة ضئيلة أقل من 1% من المضاعفات.

قرار إنهاء الحياة

كان دينيس قد أعلن مطلع عام 2026 رغبته في الانتحار لوضع حد لآلامه، قبل أن يختار القتل الرحيم في بلجيكا. وقد أفصح عن عزمه في صفحات صحيفة Dauphiné Libéré، مشيرا إلى أنه لم يعد يتحمل تقدم مرض صامت نشأ في أعقاب عملية جراحية كانت تعد بسيطة.

مسيرته الفنية

تلقى دينيس، المولود في 31 مايو 1983 في باريس، تكوينه كممثل على يد جان-لوران كوشيه، وخاض تجاربه الأولى في المعهد الوطني للفنون الدرامية، قبل أن يؤسس في سن العشرين فقط فرقة "رفاق الكيميرا" عام 2003، والتي قادها لمدة 15 عاما.

وشكل عام 2025 ذروة مسيرته، حين أكسبه إخراجه لمسرحية "علاقات خطرة" أربع ترشيحات لـ"جوائز موليير"، منها ترشيح لأفضل مخرج.

غير أن دينيس كان يعيش بالفعل معاناة خفية، إذ كان يفترض أن يؤدي دورا مسرحيا جديدا، لكن جسده المنهك أجبره على التخلي عن الصعود إلى خشبة المسرح.

وأمضى دينيس أشهره الأخيرة في تنشيط جمعية توحد مئات الضحايا، حاملا ملفاتهم إلى مكاتب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية. وقد أدى تحركه إلى تعزيز السلطات الصحية لمراقبة الأجهزة الطبية العام الماضي. لكن في يناير، أنهكه الصراع ضد نظام قضائي وطبي لم ينصفه، و"جسد خانه وتخلى عنه"، فأعلن قراره بالرحيل، مؤكدا أنهم "سرقوا جسده ومسيرته".