ممثل أمريكي ينجو بأعجوبة من حادث سير مروع ويصارع للعودة إلى حياته

خبرني - نجا الممثل كلايتون كونروي، الذي حقق شهرة واسعة بدوره في مسلسل The Gringo Hunters على منصة "نتفليكس"، بأعجوبة من موت محقق بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وكان كونروي، البالغ من العمر 32 عاما، قد حصل على دور متكرر في المسلسل (دورا يعود فيه الممثل للظهور في عدة حلقات من المسلسل، لكنه ليس دورا رئيسيا دائما في كل الحلقات)، وكانت لديه عدة مشاريع أعمال جديدة، عندما وقع الحادث في 19 أبريل، وفقا لصحيفة "سانتا كروز سنتينل".

ووقع الحادث عندما كان كونروي يقود سيارته عائدا إلى منزله بعد لقاء أصدقائه في حانة بلوس أنجلوس، حيث اصطدمت به سيارة أخرى بسرعة تجاوزت 160 كيلومترا في الساعة أثناء خروجه من الطريق السريع 10.

ونقل على وجه السرعة إلى مركز سيدرز-سايناي الطبي، حيث كان يعاني من إصابة دماغية رضحية وكسور في الورك والكتف، وقد أعطاه اﻷطباء فرصة ضئيلة للنجاة.

وخضع الممثل لجراحة في الدماغ، وأمضى الأشهر التالية في إعادة تعلم المشي والكلام والقراءة والأكل والشرب والاستحمام.

وقال للصحيفة إنه يتذكر دخوله مسار الخروج ونظره في المرآة الخلفية قبل لحظات من الاصطدام: "كان الطريق يبدو طبيعيا قدر الإمكان، مجرد أضواء على الطريق خلفي. ربما لاحظت بعض الأضواء تقترب بسرعة. من هناك، استيقظت في المستشفى".

رحلة التعافي

أمضى كونروي شهرا في سيدرز-سايناي قبل مواصلة العلاج المعرفي والبدني والوظيفي خارج المستشفى، ثم أقام لاحقا مع والديه في ساكرامنتو.

واعتمد في البداية على مشاية للتنقل، ثم انتقل إلى عصا، وهو الآن قادر على المشي لمسافات أطول دون مساعدة، رغم أنه ما يزال يعاني من الألم والصداع والتشوش الذهني والإجهاد المعرفي.

وقالت والدته بريت كرينيل: "مشاهدة ابنك في الثانية والثلاثين يعيد تعلم أشياء كان قادرا على فعلها في الثانية من عمره أمر محبط للغاية".



وجاءت الحادثة في وقت كان فيه كونروي يحقق نجاحا حقيقيا في مسيرته بعد أكثر من عقد في التمثيل. وقد أدى دور الأب تيري في مسلسل The Gringo Hunters، الذي عرض في يوليو 2025 ودخل قائمة أفضل 10 مسلسلات غير ناطقة بالإنجليزية على "نتفليكس".

واعتقلت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا المتسبب في الحادث، وهو نور الدين عمرو سورور (19 عاما) من سكان أنهايم في 26 أغسطس، ووجهت إليه تهمة القيادة المتهورة الجسيمة المسببة لإصابات كبيرة.

وقالت كرينيل إن تعافي ابنها قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات، لكنها وصفته بـ"المعجزة السائرة".

وبعد خمسة أشهر من الحادث، شارك كونروي قصته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنه "كان يفترض أن يموت"، مشيرا إلى أن التجربة جعلته يفكر "كثيرا في ما هو مهم في الحياة"، وأعرب عن أمله في العودة إلى التمثيل.

وكتب على "إنستغرام": "لا تعتبروا أي شيء أمرا مفروغا منه. الأصدقاء والعائلة سيساعدونك على تجاوز أي شيء. والعدالة لا تمنح. عليك أن تقاتل من أجلها".