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رسميا .. التربية تحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس

  • 23 أيلول 2026
  • 15:39
رسميا التربية تحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس

خبرني  -  قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٣-٩-٢٠٢٦ الموافقة على اعتماد نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أ.د عزمي محافظة بأن وحدة تنسيق القبول الموحد ستعلن يوم غد الخميس الموافق 24-9-2026  نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للدورة الصيفية للعام الجامعي 2026-2027، حيث ستبدأ الوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم، كما ستقوم الوحدة لاحقاً بإعلان النتائج التفصيلية سواءً نتائج الترشيح، أو معدلات القبول التنافسية لمختلف فئات الشهادات الثانوية على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي:  www.admhec.gov.jo ، كما أضاف محافظة بأن نتائج القبول الموحد ستكون ولأول مرة هذا العام متاحة على تطبيق سند.

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