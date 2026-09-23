كل 100 غرام إضافية من الأطعمة فائقة المعالجة تقربك خطوة من مرض مزمن

خبرني - كل 100 غرام إضافية من الأطعمة فائقة المعالجة قد ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، وفق تحليل واسع جمع نتائج عشرات الدراسات، ما يعيد طرح الأسئلة حول كمية هذه المنتجات التي نتناولها يوميًا.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة عادةً المنتجات الجاهزة للأكل أو التسخين، والتي تخضع لعمليات تصنيع مكثفة وتحتوي غالبًا على كميات مرتفعة من السكر والملح والدهون، إلى جانب إضافات غذائية، بينما تكون أقل احتواءً على الألياف، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن.

وحلل الباحثون بيانات 51 دراسة مستقبلية شملت 8,819,894 شخصًا من مناطق مختلفة حول العالم، وتراوحت أعمار المشاركين في المتوسط بين 23 و77 عامًا، بينما امتدت فترات المتابعة من عامين إلى 32 عامًا.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع استهلاك هذه الأطعمة ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بينها أمراض الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم ومتلازمة الأيض والسكري، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة لأي سبب. كما ارتفعت المخاطر بالتزامن مع زيادة الكمية المستهلكة.

ونُشرت نتائج التحليل في مجلة طب الأسرة وصحة المجتمع، تحت عنوان يتناول العلاقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وخطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة.

ويؤكد الباحثون أن النتائج ترصد ارتباطًا بين الاستهلاك والمخاطر الصحية، ولا تثبت بمفردها أن هذه الأطعمة هي السبب المباشر لكل مرض، لكنها تضيف إلى الأدلة المتزايدة حول أهمية تقليل الاعتماد عليها ضمن النظام الغذائي اليومي.